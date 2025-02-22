Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya’da etkili olan kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmadı.SAKARYA (İGFA) - Şehir genelinde yürüttüğü karla mücadele çalışmalarının yanı sıra sokak hayvanlarını da yalnız bırakmayan Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü, şehir kuşları, kedi, köpek ve daha birçok hayvan için oluşturulan şehrin muhtelif yerlerindeki beslenme odaklarını, yem alanlarını kuru mama ve yemlerle doldurdu.

Soğuk kış günlerinde sokak hayvanlarına yönelik yardımlarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarının soğuk havada aç ve susuz kalmamaları için yoğun çaba harcıyor.