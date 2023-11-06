Antalya Büyükşehir Belediyesi, örtü altı üretimde bitki zararlılarıyla mücadelede üreticilere destek olmak amacıyla, Serik’te 18 bin 600 adet tuzağı çiftçilere teslim etti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bitkisel Üretim ve Eğitim Şube Müdürlüğü, üreticilere mavi ve sarı yapışkan tuzak desteği sağlıyor. İlçe ilçe gezen Büyükşehir’in Ziraat Mühendisleri üreticilere hastalık ve zararlılarla mücadele eğitimi verdikten sonra sera ve bahçelerde inceleme yapıp nasıl bir mücadele yapılacağını anlatıyor. Son olarak Serik’te üreticiyle buluşan Büyükşehir ekipleri, sera üretimi yapan çiftçilerin sıklıkla karşılaştıkları beyazsinek, thiripsler ve zararlı yaprak bitleri gibi zararlıların doğal yollarla nasıl bertaraf edilebileceğine yönelik bilgilendirme yaptı.

"101 çiftçiye 18 bin 600 tuzak"

Seralarda yerinde gerçekleştirilen bilgilendirmenin ardından üreticilerin zararlı ilaç kullanımını azaltan tuzaklar dağıtıldı. Serik’te Dikmen, Kayaburnu ve Eskiyörük Mahallelerinde 101 çiftçiye 18 binin üzerinde tuzağın dağıtımı yapıldı.

Eskiyörük Mahallesi Muhtarı Ramis Güzel seracılığın giderek arttığı bölgede zararlılarla mücadelenin son derece

önemli olduğunu söyledi.

Güzel, Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bu konuda üreticiye verdiği destek için teşekkür ederek, “Mahallemizde seracılık oldukça yoğun. Haşerelere karşı büyük mücadele veriyoruz. Yapışkan tuzaklarla birçok zararlıyı bertaraf edebileceğiz. Üreticilerimiz, mahallelimiz verilen hizmetten, eğitim ve desteklerden son derece memnunuz” dedi.