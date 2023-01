Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Şenkaya ilçesinde gerçekleştirdiği yatırımları düzenlediği toplu açılış töreniyle hizmete açtı.

Şenkaya Belediye Başkanı Yavuz Bedir, törende yaptığı konuşmada, “Şuan 2 milyon 300 Bin TL’ye bir öğretmen evi yapıldı ve bunun 1.5 milyonunu kıymetli hemşehrimiz Sıtkı Alp hocamız karşıladı, gerisini YİKOP tarafından tamamladık. Ve içinin tefrişatını belediyemiz ve öğretmen evi yönetimimiz olarak ortaklaşa yaptık. 31 milyonluk Hükümet Konağı, belediye binası ve adliye binası yapılmaktadır” dedi.

İlçeye gelen doğalgazdan ötürü şükran duygularını ileten Başkan Bedir, şunları kaydetti: “İlçemize de hayal olup gelmeyeceği düşünülen doğalgaz geldi ne mutlu bize ki şuan doğalgazımızı yakıyoruz Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum. İlçemize bütün kurumlarımızın hizmetini alıyoruz ama hizmet şiarıyla Efsane Belediye Başkanımız 2014’te şehrimize geldi ve ilçelerimizi yatırım ve hizmetle tanıştırdı. Sıcak asfaltla tanışmayan köylerimiz sıcak asfaltla tanıştı. Meralarımız sulara kavuştu. Şebeke sularımız eksikti şehirle köy arasında bir fark vardı çamaşır makinesini onlar çalıştırırdı biz reklamlarda izlerdik. Ve bunun gibi elektronik eşyaları reklamlarda izlerdik. Ama hamdolsun şuan mezralarımızın beldelerimizin en ücra köşelerine kadar o teknolojiyi bizde yaşıyoruz. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Mehmet Sekmen Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ederim.”

“Erzurum’un büyümesi için daha çok yapacak işlerimiz var”

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de, konuşmasında ilçeye yapılan yatırımlarla ilgili bilgi verdi. Başkan Sekmen, şu kaydı düştü: “Bakın sadece kırsalda yaptığımız hizmetlerin bedeli 221 milyon 209 bin TL yani eski parayla 221 Trilyon arkadaşlar kolay değil şehre para akmış. Ne yapmışız Şenkaya’ya Köşk Dolunay Grubu 19 kilometre, İkizpınar 2.5 kilometre, Paşalı Grubu 14 kilometre, Aşağı Bakraçlı-Yukarı Bakraçlı 7.5 kilometre totalde 42 kilometre BSK asfalt yapmışız. Yine Akşar, Göleşker, Sındıral Mahallesi, İkizpınar Mahallesi, Çatal elma Mahallesi, Gaziler Mahallesi, Alıcık Mahallesi ve Esenyurt Mallelerine toplamda 36 gölet, 10 sulama tesisi yaptık. Nişantaşı Grubu 27 km, Yarıkaval Evbakan Grubu 12 km, Dörtyol Grubu 17 km, Köroğlu Grubu 14 km, Yaymeşe Grubu 14 km, Söğütler Grubu 7 km olmak üzere toplamda 120 kilometre sathi kaplama yaptık. Şenkaya ilçemiz bugün doğalgaza kavuştu. Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyorum. Canlı hayvan pazarı, itfaiye amirlik binası, kültür merkezi, his göletleri ve sulama tesisleri, su deposu yapımı ve onarımı, içme suyu ve kanalizasyon hatları, asfalt kaplama ve mera yolları, tretuvar, menfez ve istinat duvarları, modüler mezbaha, yayla barınağı, sıvat yapımı, LED, süs yapımları, okul, cami taziye evi, Kur’an kursu ve hizmet binaları onarımları ve ilçe peyzajı Hemen yanı başımızda şehir parkımız ve 50’ye yakın evladımızın işe başlatılması Şimdi görüyorsunuz Sayın Valimizle el ele vererek Oltu ilçemizin OSB’sini tamamladık. Ben kendimden yapamazdım. Sayın Valimizin talimatı ve arzusuna bize destek verdi ve yaptık. Sayın Valimizin teşviki ve bizimde desteklerimiz ile bu gün 4 ilçemizin işsizlik sorununu çözdük. Şenkaya’ya toplamda 300 milyona yakın bir yatırım yaptık. Kıymetli Şenkayalılar birileri laf yapar birileri de icraat yapar. Birileri yapmaya birileri de yıkmaya gelir. Daha çok yapacağımız işlerimiz var. Allah hepinizden razı olsun.”

“Büyükşehir kuşkusuz 81 ilde kırsala en çok yatırım yapan belediyedir”

Erzurum Valisi Okay Memiş de, “Büyükşehir Belediyemizin öncülüğünde çok güzel eserlerin açılışını hep birlikte yapıyoruz. Allah bizleri her zaman böyle güzel eserlerin açılışı için bir araya getirsin” dedi.

Kırsala en çok yatırım yapan kentin Erzurum olduğunu ifade eden Vali Memiş, şöyle devam etti: “Büyükşehir Belediyemiz 81 vilayette ben eminim ki kırsal alana en çok hizmet veren belediyedir. Mehmet Sekmen Başkanımı kutluyorum. Büyükşehir Belediyemiz bütün ekibiyle birlikte her yıl neredeyse kırsala 1000 kilometreye yakın sıcak asfalt yapan bir belediye. Her yıl yüzlerce köyümüzün içme suyu sorununu çözen bir belediye ve onun o duayen yerel yöneticilik anlayışıyla yetişen ilçe belediye başkanlarımızın hepsini kutluyorum. Sıtkı Alp Hocamı da minnet ve saygıyla anıyorum. Buradaki Öğretmenevi ve başka birçok hizmette çok büyük emekleri var, kendisine sağlıklar diliyorum. Gerçekten hiç bir ayrım yapmaksızın vatandaşımızın mezhebi meşrebi her ne olursa olsun herkesi kucaklamaya gayret ediyoruz ve herkesin emrindeyiz. Bunun somut örneklerini de zaten gözlemliyorsunuz. Bugün Şenkaya’dan minibüsler kalkacak Oltu OSB’de çalışmaya gidecek insanlar. 19 tane fabrika açtık. Horasan’da da fabrika talebimiz oldu. Biz yine Büyükşehir Belediye Başkanımıza sorduk kendisi alt yapısını ben hemen yapıyorum dedi ve start verdi kendisine çok teşekkür ediyorum. Neden bunları anlatıyorum işsizlik sorununu çözme en büyük gayemiz. Devletin bir kör kuruşunu bile heba etmeden fabrika yapıyoruz. Bakın Valilik olarak yaptığımız fabrikayı da Büyükşehir yapıyor. Allah nasip ederse en az 200 kişi çalışacak. 100 kişi Oltu’dan diğer 100 kişi de Şenkaya, Narman ve Olur ilçelerimizden servis imkânı ile çalışacaklar. Helal para kazanmak isteyen vatandaşlarımızın yanındayız ve onların emrindeyiz. Bu hizmetleri yaparken Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Bakanlarımızın destekleriyle yapıyoruz. Bu hizmetleri size arz ederken Erzurum Milletvekillerimizin destekleriyle yapıyoruz. Uyumlu bir çalışma atmosferiyle yapıyoruz. Tek derdimiz vatandaşlarımızın sorunlarını çözmek.”

Konuşmaların ardından Erzurum Valisi Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Şenkaya Kaymakamı Malik Çalışır, Şenkaya Belediye Başkanı Yavuz Bedir, protokol üyeleri ve vatandaşların katılımıyla yatırımların kurdelesi kesildi, doğalgazın meşalesi yakıldı.