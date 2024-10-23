Sosyal Gelişim Merkezi’nin (SGM) çocuklara mutluluk getiren “Bir Hikaye Bin Neşe” projesi, Geyve’deki iki okulda 400 miniğin yüzünde tebessüm oldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi tarafından hazırlanan “Bir Hikaye Bin Neşe” projesi, Sakarya’nın çocuklarına mutluluk getirdi ve büyük ilgi gördü. Proje şehrin farklı okullarına kadar ulaştırıldı ve çalışmanın son durağı ise Geyve’deki Süleyman Gülsüm Odabaş İlk ile Ortaokulu ile Akdoğan İlk ve Ortaokulu oldu. Kırsal bölgelerde, şehrin en uç noktalarındaki miniklere ulaşmayı hedefleyen bu anlamlı adım sevinçle karşılandı. Büyükşehir SGM’deki öğreticiler okullarda hijyen ve çevre temizlik konularında bilgiler aktardı, eğitici oyunlar oynadı ve günün en keyifli “Karagöz ile Hacivat” gölge oyunu sahnelendi. Çocukların yaşam alanlarının temiz tutmaları gerektiği anlatıldı, toplumsal temizlik farkındalığı aşılandı. 400 öğrenci, eğlenceyle birleştirilen bilgi aktarımıyla öğrendi ve gölge oyununda kahkahaya boğuldu.

Proje, SGM binalarında değil şehrin kırsal kesimlerindeki öğrenim gören öğrencilerin hem öz farkındalıklarını artırmayı hem de eğlenirken önemli aktarımlar yapmayı hedefliyor.