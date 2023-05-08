Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Sarayköy ilçesinin Sığma Mahallesi’ne kazandırdıkları sosyal tesisi inceleyerek, “Çok şükür verdiğimiz bir sözü daha yerine getirmenin mutluluğunun yaşıyoruz” dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Sarayköy ilçesinin Sığma Mahallesi’ni ziyaret etti. Sığma Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Zolan ve beraberindekiler, bir süre sohbet edip dertlerini dinledi. Başkan Zolan daha sonra Denizli Büyükşehir Belediyesinin Sığma Mahallesi’ne kazandırdığı sosyal tesiste incelemede bulundu. Vatandaşların yoğun talebi üzerine Sığma’ya kazandırdıkları sosyal tesisin hayırlı uğurlu olmasını dileyen Başkan Zolan, “Vatandaşlarımızı yazın sıcaktan, kışın ise yağmurdan ve kardan koruyacak bu tesisimiz, pazaryeri olarak kullanılabileceği gibi Sığmalı kardeşlerimizin düğün, nişan, mevlit gibi özel günlerinde de yanlarında olacak, birçok ihtiyaçlarını karşılayacak” dedi.

Meydan düzenlemesi yapılacak

Sığma Sosyal Tesisi bölgesinde meydan düzenlemesini de yapacaklarını müjdeleyen Başkan Zolan, tesisin ön kısmına yeşil alan ve çocuklar için oyun grubu yapılacağını belirtti. Denizli’nin büyükşehir statüsü kazanmasıyla birlikte kentin dört bir tarafında vatandaşların neye ihtiyacı varsa gidermek için gece gündüz çalıştıklarını kaydeden Başkan Zolan, “Çok şükür verdiğimiz bir sözü daha yerine getirmenin mutluluğunun yaşıyoruz. Allah’ım birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Bir ve beraber olduğumuz sürece aşamayacağımız engel yok. Denizli Büyükşehir Belediyemiz ve Sarayköy Belediyemiz ile birlikte güzel hizmetlerin altına imza atmaya devam ediyoruz. Tekrar hayırlı ve uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.