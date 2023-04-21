Aydın Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı’nın ilk gününde vatandaşlarla bayramlaştı. Eski bayramlaşma geleneklerini sürdürmeye devam eden Büyükşehir Belediyesi, bayram namazının ardından vatandaşlara lokum ikramı gerçekleştirdi.

Ramazan ayı boyunca kent genelinde farklı noktalarda iftar programları düzenleyerek vatandaşları aynı sofralarda buluşturan Büyükşehir, bayramda da gelenekselleşmiş lokum dağıtımını gerçekleştirdi. Ekipler, il genelindeki camilerde bayram namazı çıkısında vatandaşlara lokum ikram etti.

Vatandaşlar, kent genelinde gerçekleştirilen geleneksel lokum ikramı için memnuniyetlerini dile getirerek Başkan Çerçioğlu’na teşekkür etti. Çerçioğlu ise tüm vatandaşların Ramazan Bayramı’nı kutladı; bayramın huzur, mutluluk ve bereket getirmesini diledi.