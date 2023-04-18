Antalya Büyükşehir Belediyesi, halkın Ramazan Bayramı’nı rahat ve huzurlu geçirmesi için zabıta, itfaiye, ABİM ve ASAT başta olmak üzere birçok biriminin görev başında olacağını bildirdi.

Bayram süresince Zabıta Dairesi Başkanlığı’nda çalışan personel görevde olacak. Ekipler, bayram öncesi özellikle arife günü açık yiyecek ve içecek üretimi ile satışını gerçekleştiren işyerlerinde denetimlerini daha da yoğunlaştıracak. Zabıta ekipleri, arife gününden itibaren bayram süresince Uncalı, Andızlı, Kurşunlu mezarlıklarında da halkın, mezarlığı rahat ziyaret edebilmesi için gereken önlemleri alacak. Vatandaşlar, şikayetlerini 249 50 84 ya da ALO 153 numaralı zabıta merkezine bildirebilecek. Antalya Büyükşehir Belediyesi İletişim Merkezi (ABİM) de bayram süresince görevde olacak. Vatandaşlar olası istek ve şikayetlerini, 444 94 20 telefona bildirebilecek.

ASATT’a nöbetçi ekip

Antalya Su ve Atık Su İdaresi (ASAT) her bayram olduğu gibi Ramazan Bayramı’nda da Antalya halkının sorunsuz bir bayram tatili geçirebilmesi için tüm hazırlıklarını tamamladı. ASAT bayram boyunca da normal günlerde olduğu gibi kesintisiz su, atık su, kanalizasyon ve yağmur suyu hizmetlerinin aksamaması için 24 saat hizmet verecek. ASAT, su ve kanalizasyon hizmetlerinde meydana gelebilecek herhangi bir olumsuzluk karşısında nöbetçi personel bulunduracak. Vatandaşlar herhangi bir arıza ve şikayet için ALO ASAT 185 numaralı telefonu 24 saat arayabilecek.

İtfaiye görev başında

İtfaiye Dairesi Başkanlığı da bayram boyunca görevde olacak. İtfaiye ekipleri, Antalya sınırlarında 49 grup, 678 personelle 24 saat çalışmalarını sürdürecek. Merkez Grup başta olmak üzere, ilçelerdeki itfaiye ekipleri ve motorize ekipler, olası bir yangın ya da kurtarma için 24 saat hazır olacak. Vatandaşlar, yangın ihbarını 112 Acil Çağrı Merkezi’ne telefonla bildirebilecek.

Bayram öncesi ve bayramda en çok ziyaret edilen yerler arasında bulunan mezarlıklarda da gerekli önlemler alındı. 19 ilçe mezarlıkları temizlenerek bayrama hazır hale getirildi. Andızlı, Kurşunlu ve Uncalı kent mezarlıklarında arife günü ve bayramda din görevlileri vatandaşlara mezarlık ziyaretlerinde yardımcı olacak.

Kurşunlu’ya ücretsiz sefer

Ayrıca, Büyükşehir Belediyesi, arife günü, bayramın birinci ve ikinci günü de dahil olmak üzere Kurşunlu Kent Mezarlığı’nda yakınları bulunan vatandaşlar için Uncalı Mezarlığı’ndan saat başı ücretsiz ring seferleri düzenleyecek. Ayrıca kent merkezi ve 19 ilçe mezarlıklarında da çiçek dağıtımı yapılacak.