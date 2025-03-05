Denizli Büyükşehir Belediyesi, Mobil İkram Araçları ile Ramazan ayı boyunca her gün farklı camilerde vatandaşlara çay ve şerbet dağıtımı yapacak.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının manevi atmosferini paylaşmak ve vatandaşlara destek olmak amacıyla Ramazan ayı boyunca her gün farklı bir camide teravih namazlarından önce ve sonra çay ve şerbet ikramında bulunacak. Mobil ikram araçlarının hizmet vermeye başlamasıyla birlikte vatandaşlardan da olumlu geri dönüşler gelmeye başladığı öğrenildi. İkram aracının bulunduğu camilerde çay ve şerbet dağıtımı yapılan alanlarda vatandaşlar, belediyenin bu hizmetinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, bu tür sosyal desteklerin Ramazan ayının ruhuna uygun olduğunu ifade etti.