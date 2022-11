Erzurum Büyükşehir Belediyesi Pasinler’in Porsuk Mahallesi’nde gerçekleştirdiği yatırımları toplu açılış töreniyle hizmete açtı.

Asfalt, altyapı çalışmaları, gölet, yayla suyu şebeke hattı, sıvat dağıtımı, sulama kanalı, yayla yolu yapımı, alt ve üstyapı hizmetleri tamamlanan Porsuk Mahallesi’ndeki törende konuşan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Kadim kentimizi 8 yıldır mahalle ve ilçeleriyle birlikte dönüştürmeye ve yaşam standartlarını yükseltmeye devam ediyoruz” dedi. “Göreve başladığımız gün bu aziz şehirde ilk olarak ceddimizden örnek alarak işe imar ve kentsel planlamayla başladık” diyen Başkan Sekmen, sözlerini şöyle sürdürdü: “Evet bugün gelinen noktada kadim kentimizi Büyükşehir Belediyesi olarak dört başı mamur bir hale getirdik. Bugün nereye bakarsanız bakın her sektörde her alanda başa güreşen bir Erzurum ile karşılaşırsınız. Tarım ve hayvancılıkta zirve bir şehiriz Doğu Anadolu Canlı Hayvan Pazarı, Et ve Et Ürünleri Entegre Tesisi, Canlı Hayvan Pazarları, Mobil ve İlçe Mezbahaları, yine bir Türkiye rekoru olan 600 gölet yapımı, 286 Sulama Tesisi, 9 bin 240 kilometre arazi ve yayla yolu yapımı, Çiftçimizin kara gün dostu olan Tarım Makinaları Parkımız, 30 bin sıvat dağıtımı, Yayla Barınağı, Gölet, dere ve akarsuların 1 milyon 600 bin yavru alabalıkla balıklandırılması, Baraj ve göletlerde su kalitesini iyileştirme, Arıcılık ve Ana Arı Ye ti ştiricilik Eğitimi, Kurban Bayramı kesim hizmetleri, Çelikle gül üretim çalışması, Çiftçi eğitimi, Yerel tohum üretimi, Meyve Bahçe Tesisi, Tarım Akademisi Kampüsü ve Çiftçi Eğitim Merkezi, MülkiYe ti Büyükşehir Belediyemize ait olan tarım alanlarında ekim ve demonstrasyon çalışmaları, Yayla Barınakları, Kaba Yemden Yemrasyon Üretim Merkezi, Embriyo Transfer ve Damızlık Büyükbaş Hayvan Ye tiştirme Merkezi, Alabalık Üretim Merkezi, Koyun Üretim Merkezi, Yumurta Tavuğu Üretim Merkezi, Ana Arı Üretim Merkezi, Tritikaleden elde edilen unun unlu mamuller üretiminde kullanılması projesi derken daha sayamadığım birçok hizmetle tabiri yerindeyse çiftçimizin emrine amade olduk.”

“Erzurum her alanda başa güreşiyor”

Başkan Mehmet Sekmen, konuşmasında kentin her alanda yapılan yatırımlarla başa güreştiğini vurguladı. Sekmen, şunları kaydetti: “Bizler şehrimizi tabiri yerindeyse her alanda başa güreşir hale getirdik. Yenilenebilir enerji kaynaklarına yöneldik; güneş enerjisinden ve metan gazından elektrik elde ettik... Yani bir nevi doğanın gücünü kullanarak, doğayı koruma altına aldık... Asfaltta, grup ve bağlantı yollarında, yeni kavşak ve bulvar düzenlemelerinde, yol yapımında Türkiye rekoru kırdık. 8 yılda 10 milyon ton asfalt döktük. Avrupa’dan getirdiğimiz teknolojiyle yollarımızı daha kısa sürede daha konforlu hale getiriyoruz. ‘Korunan Tarih Dönüşen Şehir Erzurum’ ana fikrimizle kentsel dönüşümde örnek alınan marka bir kent olduk. Ve şimdi de mahallemizde asfalt, altyapı çalışmaları, gölet, yayla su şebeke hattı, sıvat dağıtımı, sulama kanalı, yayla yolu yapımı, alt ve üstyapı hizmetlerini sizlerin emrine sunduk. Hayırlı ve uğurlu olsun. Daha yapacağımız çok şey var. Bilinmelidir ki; Erzurum’u geliştireceğiz, Pasinler’i ve Porsuk’u da güzelleştireceğiz.”

DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen ve Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli de, söz konusu yatırımlardan ötürü ilçe halkı adına Başkan Mehmet Sekmen’e teşekkür etti. Konuşmaların ardından mahallede gerçekleştirilen yatırımların açılışı yapıldı.