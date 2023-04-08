Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, taş kırma ve eleme tesisinde kullanılmak üzere konkasör tesisi ile PMT ünitesi alımı ve montajı ihalesini gerçekleştirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yol bakım, onarım ve yapım çalışmalarında kullanılan asfaltı kendisine ait Solaklar Asfalt Şantiyesinde üretiyor. Şantiyede üretilecek asfalta hammadde temin etmek için yapım aşamasında olan Taş Ocağı Sabit Kırma-Eleme Tesisinde ihtiyaç duyulan PMT makinasının alımı için kollar sıvandı. Büyükşehir, hammadde üretecek taş kırma eleme tesisinde kullanılacak PMT ünitesinin alımı ve kurumu ihalesini düzenledi. Elektronik ortamda gerçekleşen ihalede en düşük teklif 71 milyon TL olurken en yüksek teklif 105 milyon 750 bin TL oldu.

Tesiste kullanılacak konkasör tesisi (Sabit kırma-eleme) ile PMT ünitesi alımı ve montajı ihalesini kazanan yüklenici firma 90 takvim gününde kurulumu ve yerine montajı gibi işlemler yapılacak.