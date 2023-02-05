Sakarya Büyükşehir Belediyesi personellerine bilgi ve iletişim güvenliği rehberi eğitimi verildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi personellerine bilgi ve iletişim güvenliği rehberi eğitimi verildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi kurum içi eğitimlere devam ediyor. Bu çerçevede, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Bilişim Sistemleri ve Donanım Şube Müdürlüğü tarafından kurum içi yetkili personellere yönelik bilgi ve iletişim güvenliği eğitimi verildi. Bilgi ve İletişim Güvenliği Genelgesi çerçevesinde hazırlanan bilgi ve iletişim güvenliği rehberinin konuşulduğu eğitimde, personellere siber güvenlik risklerine karşı alınacak tedbirler aktarıldı.