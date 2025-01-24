Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından personele; hibe projeleri, inovasyon yönetim sistemi ve iş planı hazırlama konularında kapsamlı bilgi ve pratik beceriler kazandırmak amacıyla ‘Hibe Projeleri ve ISO 56002 İnovasyon Yönetim Sistemi Farkındalık Eğitimi düzenlendi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı organizasyonunda İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi, Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı iş birliğinde personelin mesleki ve kişisel yetkinliklerini artırmak amacıyla İnovasyon Yönetimi Eğitimi Kampı gerçekleştirildi. Göynükbelen Gençlik Kampı’nda beş gün boyunca düzenlenen programda, farklı birimlerde görevli 33 personele hibe projeleri geliştirme, ISO 56002 İnovasyon Yönetim Sistemi ile iş planı, fizibilite ve tahmini maliyet hesaplama konularında eğitimler verildi.

Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Derya Özgök, eğitim kampıyla Bursa’ya yenilikçi projeler kazandırmayı amaçladıklarını söyledi. Eğitim programına katılan personelin edindiği bilgileri kendi birimlerine taşıyacağını belirten Derya Özgök, “Orhaneli Göynükbelen Gençlik Kampı’nda beş gün süren Ar-Ge ve İnovasyon Kampı düzenledik. Eğitim sonucunda hedefimiz, her birimde çalışan çalışma arkadaşlarımızın hibe ve fon proje yazımı konusunda yetkinliklerini arttırmak ve Bursa’ya yenilikçi projeler kazandırmak” dedi.