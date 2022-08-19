Antalya Büyükşehir Belediyesi personeline iletişim ve motivasyon çerçevesinde “İletişim

Antalya Büyükşehir Belediyesi personeline iletişim ve motivasyon çerçevesinde “İletişim

Üçgeninde Avatar olmak” eğitimi verildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi personeline iletişim ve motivasyon çerçevesinde interaktif eğitim verildi. Başkan Danışmanı Dr. Mert Batu eğitimde günlük hayatta, çalışma saatleri içerisinde temel iletişimin nasıl olması gerektiği gibi konuları ele aldı.

Batu, gün içerisinde 4 bin 560 şekilde düşüncenin, sözel olarak karşılıklı değiş tokuşu, iki kişinin birbirini anlaması, insanın karşısındakine kendisine anlatabilmesi, organizma düzeyinde olsa bile ortak davranışa olanak veren eylemlerin kullanımının öneminden bahsetti. Ayrıca interaktif bir şekilde sohbeti devam ettiren Dr. Mert Batu, mesai saatleri içerisinde insanlar ile iletişimin nasıl olması gerektiği, bu yönde sözsüz iletişim, yüz ve beden gibi mimiklerin de önemine vurgu yaparak eğitimi tamamladı.