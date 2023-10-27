Antalya Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığı işbirliğinde "Avrupa Birliği Metodolojisine Göre Proje Hazırlama Eğitimi” düzenledi. Eğitim çerçevesinde AB’nin hibe programlarına katılımın artırılması hedefleniyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Birliği hibe programlarından daha etkili bir şekilde yararlanabilmek için "Avrupa Birliği Metodolojisine Göre Proje Hazırlama Eğitimi" düzenledi. Proje yazma kapasitesini güçlendirmeyi ve bu bilgileri projelere dönüştürmeyi amaçlayan eğitime Büyükşehir ve ilçe belediyeleri personeli katıldı. 3 gün süren "Avrupa Birliği Metodolojisine Göre Proje Hazırlama Eğitimi" Avrupa Birliği Başkanlığı AB İşleri Uzmanı Selman Çetin tarafından verildi. Eğitimde, Avrupa Birliği Metodolojisi ile uyumlu olarak proje hazırlama, paydaş analizi, strateji analizi ve proje bütçesi hazırlama gibi konular ele alındı. Eğitim programı sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmayı da hedefliyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi, bu eğitim aracılığıyla birimlerinin proje yazma kapasitesini artırırken, aynı zamanda da bölgenin fonlara erişimine daha fazla katkı sağlamayı amaçlıyor.

Yeni projelerin sunulması amaçlanıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Daire Başkanı Zeynep Tuğçe Çiftçibaşı Güç, Avrupa Birliği hibelerinin vizyon projelerini hayata geçirilebilmesi adına oldukça önemli bir kaynak olduğunu vurgulayarak “Belediyemizin proje geliştirme kapasitesini güçlendirmek adına 3 günlük bir eğitim programı düzenledik. Bu konuda Avrupa Birliği Başkanlığı ile işbirliği içerisindeyiz. Eğitim sonrası belediyemizin vizyon projelerine katkı sağlayacak projeler sunmayı amaçlıyoruz. Hibe programları çerçevesinde birçok hibe programına dahil olup, şehrimize ve halkımıza daha fazla hizmet vermeyi hedefliyoruz” dedi.