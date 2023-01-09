Manisa’nın Salihli ilçesinde meydana gelen kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Ramazan Bozkurt (26), 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı Salihli Şantiyesi personellerinden olan Bozkurt, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Manisa’nın Salihli ilçesinde meydana gelen kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Ramazan Bozkurt (26), 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı Salihli Şantiyesi personellerinden olan Bozkurt, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, 4 Ocak Çarşamba Günü İzmir-Ankara karayolu Durasıllı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salihli istikametinden, Kula istikametine gitmekte olan Ramazan Bozkurt sevk ve idaresindeki 16 ECC 03 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada motosikletten düşen sürücü ağır yaralandı. Yaralı sürücü sağlık ekipleri tarafından Özel Can Hastanesine kaldırılırken, buradaki ilk tedavisinin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine sevk edildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı Salihli Şantiyesi personeli olduğu öğrenilen Bozkurt, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Son yolculuğuna uğurlandı

Tedavi gördüğü hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı Salihli Şantiyesi personellerinden Ramazan Bozkurt için cenaze töreni düzenlendi. Salihli Kocaçeşme Camii’nde düzenlenen cenaze töreni sonrası, Ramazan Bozkurt son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze törenine Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, Salihli Belediyesi Başkan Yardımcıları, Ramazan Bozkurt’un ailesi, mesai arkadaşları, sevenleri ve dostları katıldı.