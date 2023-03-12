Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla milli teknolojinin kullanıldığı yüzde yüz yerli ve elektrikli çevre dostu 3 adet park süpürge makinesini temizlik filosuna kattı.

Kent genelindeki park, bahçe ve yeşil alanları ile vatandaşlara temiz, çeşitli donanımlara sahip sosyal yaşam alanları sunan Büyükşehir Belediyesi, Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında temizlik filosuna hem yerli ve milli hem de çevre dostu araçlar kazandırmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı’nca kentteki parkları daha düzenli ve sessiz bir şekilde misafirleri rahatsız etmeden süpürerek temizlemek amacı ile ülke içerisinde araştırmalar yaparak milli teknolojiyi kullanan firmalarla görüşülerek, Devlet Malzeme Ofisi’nden (DMO) 3 adet park süpürge makinesi satın alınarak şehre kazandırıldı.

Tamamen yüzde yüz yerli süpürge makinelerin, parkların daha temiz olması için katkı sağlaması amaçlanırken, elektrik şarjlı ve sesiz sayılabilecek derecede çalışan makineler iş gücü ve zaman kazanımı sağlayarak vatandaşları da rahatsız etmeyerek parkları temizleyecek.

Süpürge makineleri, 12 saat şarj süresi dayanıklılığı ile verimli bir çalışma kapasitesine sahipken, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, park, bahçe ve mesire alanları gibi bölgeleri daha da güzelleştirerek, Kayserililere keyifli ve nezih mekânlar sunmaya devam edecek.