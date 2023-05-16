Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin parklarda çocukların da oturabilmesi için montajına başladığı minik banklar vatandaşların beğenisini kazandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların kalbine dokunacak hizmetlerin altına imza atmaya devam ediyor. Sosyal yaşama değer katacak dokunuşlar yapan, son dönemde yeni donatı alanları inşa eden Büyükşehir, parklarda uygulamaya aldığı bir projeyle gönülleri kazandı. Kentin muhtelif noktalarındaki parklarda montajlanmak üzere “minik bank” projesi hayata geçirildi. Ölçü olarak kısa ve küçük olan bankların üretim aşaması tamamlandı ve montaja başlandı. İlk olarak Büyükşehir Vagon Park’taki çocuk oyun grubunda hazırlanan banklar vatandaşlardan tam not aldı.