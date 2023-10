Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; 20 ilçede son 1 yılda 60 adet park ve çocuk oyun parkında çalışmalarını gerçekleştirerek mevcut durumu yeterli olmayan parkları yeniledi, ihtiyaç duyulan alanlarda da yeni park alanı oluşturdu. Büyükşehir, özellikle her çocuğun kendi mahallesinde güvenli bir şekilde oyun oynayabilmesi amacıyla oyun parkı bulunmayan mahallelere öncelik verecek.

20 ilçesine eşit hizmet anlayışıyla Başkan Yücel Yılmaz’ın önderliğinde çalışmalarını sürdüren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; kırsal mahallelerden ilçe merkezlerine kadar şehrin dört bir yanında vatandaşların nefes alabileceği, rahatlıkla spor yapabileceği ve çocuklarını güvenli bir şekilde oynatabileceği çocuk oyun parkı yapım işlemlerine devam ediyor. Gerekli yerlerde mevcut haliyle talebi karşılamayan, ekonomik ömrünü yitirmiş park ve oyun gruplarını yenileyip, kapsamını artıran Büyükşehir Belediyesi; çocuk oyun parkı bulunmayan bölgeleri de tespit ederek kurulumlarını gerçekleştiriyor. Son bir yılda 20 ilçenin tamamında 60 adet park ve çocuk oyun parkı yapan Büyükşehir Belediyesi, özellikle kırsal mahallelerde eksikliği hissedilen çocuk oyun parklarını yaygınlaştırıyor.

Her mahalleye oyun parkı

Her çocuğun sağlıklı ortamlarda oyun parklarında keyifli vakit geçirmesi için kendi mahallesinde bu imkânlara erişmesini sağlamak amacıyla önümüzdeki süreçte de kırsal mahalleler ağırlıklı olmak üzere devam edecek olan çalışmalarla, Balıkesir’de her mahallede çocuk oyun parkı kurulacak. Çocukların can güvenliği gözetilip, sağlıklı malzemeler kullanılarak oluşturulan yeni oyun gruplarının yer aldığı parklarda; bir yandan da açık alan spor aletleri, aydınlatma, kent mobilyası, çöp kovası, kauçuk zemin, parke taşı ve peyzaj düzenlemeleri yapılıyor. Uygun olan bölgelere basketbol potaları da monte eden Büyükşehir Belediyesi, şu anda da şehrin farklı noktalarında bulunan parklarda çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanı Mehmet Bora Dönmez “Hem kısal mahallelerimizde hem ilçe merkezlerimizde Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz’ın talimatlarıyla vatandaşların; oturup dinlenebileceği, çocukların ve gençlerin rahatlıkla oyun oynayabileceği, spor yapabileceği alanları kazandırmak için çalışmalarını sürdürmekteyiz” diye konuştu.