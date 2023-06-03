Denizli Büyükşehir Belediye otobüsleri, 4 Haziran 2023 Pazar günü Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına girecek öğrenci ile görevli öğretmenlere ücretsiz olacak.

Büyükşehir Belediye otobüsleri 4 Haziran 2023 Pazar günü LGS çerçevesinde yapılacak sınava girecek öğrencilere ve tüm sınav görevlilerine ücretsiz olacak. Öğrenciler ve sınav görevlileri sınav giriş belgesi veya görevli belgelerini şoförlere göstererek, Büyükşehir Belediyesi otobüsleri ile ücretsiz bir şekilde seyahat edebilecek.

Başkan Osman Zolan’dan başarı mesajı

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pazar günü düzenlenecek sınava katılacak tüm öğrencilere başarılar diledi. Öğrencilerin azim ve gayretle uzun bir süreçte hazırlandıkları sınavı en güzel şekilde atlatacağına inandığını belirten Başkan Zolan, şunları kaydetti: " Unutmayın ki sınavın sonucu ne olursa olsun hiçbir şey sizden, sağlığınızdan ve huzurunuzdan daha önemli değil. Tüm evlatlarımız bizim için değerli ve özel. Sizler bizim geleceğimiz, aydınlık yarınlarımızsınız. Bugüne dek gösterdiğiniz çalışmaların karşılığını alacağınızdan şüphem yok. Sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Allah yardımcınız olsun"