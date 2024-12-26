Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen kentteki otellerin çalışanlarının başta turizm olmak üzere şehre ilişkin pek çok konuda bilgilendirildiği 3 günlük program tamamlandı. Otellerin personelinin bilgilendirilmesi hedeflenen programdan memnun olan turizmciler, faaliyetin faydalı olduğunu ve devam etmesi gerektiğini dile getirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç tarafından, zengin bir turizm potansiyeli bulunan Kayseri’nin turizminin geliştirilmesi doğrultusundaki talimatları ile gerçekleştirilen programda, kentteki otellerin personeli, Kayseri tarihi, turizmi ve Erciyes Kayak Merkezi konularında bilgilendirildi.

Başkan Büyükkılıç’ın, ‘turizm şehri Kayseri’ hedefi ile projelerin sayısını çeşitlendirerek arttıran Büyükşehir Belediyesi’nin, Kayseri Valiliği ve İl Kültür Turizm Müdürlüğü ve Kayseri Otelciler Derneği (KAYOTED) ile iş birliği halinde gerçekleştirdiği otel çalışanlarının bilgilendirilmesinin amaçlandığı program tamamlandı. Programa, Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, Kayseri Büyükşehir Belediyesi görevlileri ile Kayseri’deki şehir ve dağ otellerinin yetkili personeli katıldı.

Her gün farklı bir otelde düzenlenen ve 3 gün boyunca süren program kapsamında, Erciyes Kayak Merkezi, kent tarihi ve Kültür Yolu sunumları gerçekleştirildi.

“Gelen Misafirlerimizi En İyi Şekilde Ağırlamak İçin Elimizden Geleni Yapacağız”

Kent turizmi tanıtım programında konuşan Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, Kayseri Valiliği, KAYOTED ve İl Kültür Turizm Müdürlüğü iş birliği ile gerçekleştirdikleri programda Kayseri’deki turizmin geliştirilmesi için çalışmalarının sürdüğünü kaydetti. Elcuman, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın daha çok insana ulaşmak için böyle bir eğitim düzenlenmesi talimatı verdiğini dile getirerek, “Bu eğitimi üç ayaklı olarak planladık. Eğitimin amacı Kayseri’ye gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerimiz, Kayseri ile ilgili bilgi almak istediklerinde ilk olarak resepsiyondaki veya otel çalışanı arkadaşlarımızla görüşüyorlar. Onları Erciyes ile ilgili, Kayseri ile ilgili, kültür yolumuzla ilgili, müzelerimizle ilgili daha detaylı bilgi sahibi yapmak istiyoruz. O yüzden böyle bir eğitim düzenledik” diye konuştu.

Programda sunum da gerçekleştiren Elcuman, Kayseri’nin başta Erciyes Kayak Merkezi olmak üzere sahip olduğu turizm değerleri ile dünyaya açılan bir şehir haline geldiğini ifade ederek, sunumunda Kayseri’deki tesislerin de tanıtımını yaptı.

Amaç: Kayseri’nin Dünya Markası Olmasını Sağlamak

Amaçlarının, Kayseri’nin dünya markası olması için bütün üyeleri ile birlikte hareket etmek olduğunu paylaşan KAYOTED temsilcisi Handan Esen, bu amaç doğrultusunda kente gelen konuklara en iyi hizmeti vermek için bu eğitimi düzenlediklerini ifade etti. Turistlerle birebir temas içerisinde olan ön büro personelinin, satış temsilcilerinin konuklara yardımcı olabilmesi için öncelikle kendilerinin şehri tanıması gerektiğini vurgulayan Esen, böyle bir eğitimi başarı ile gerçekleştirdiklerini belirtti. Esen Kaya, programı düzenleyen ve destek olan Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes A.Ş.’ye teşekkür etti. Programa katılan konukların son derece memnun olduğunu ve fayda sağladığını ifade eden Esen, şehri tanımanın çok önemli olduğunu bildirerek sözlerini sonlandırdı.

Programda, Erciyes A.Ş. Reklam Pazarlama Sorumlusu Mehmet Budak, Erciyes Kayak Merkezi hakkında görsel sunum eşliğinde Erciyes, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Turizm Şube Müdürü Fehmi Gündüz de Kültür Yolu haritası ve görsel sunumlar halinde Kayseri ile tarihi hakkında bilgiler verdi.