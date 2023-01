Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin il genelindeki yatırım seferberliği devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Olur’daki yatırımlarını düzenlediği toplu açılış töreniyle hizmete açtı.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, törende yaptığı konuşmada, doğalgaz, alt ve üstyapı hizmetleri, içme suyu hattı, dış cephe sağlıklaştırmaları, araç filosu, kültür merkezi, atıksu arıtma tesisi, okul ve cami onarımları, yol ve sulama tesislerini hizmete açmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Konuşmasına Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî Hazretlerinin sözüyle başlayan Başkan Sekmen, “Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî Hazretlerinin çok güzel bir sözü var. Mevlana Hazretleri diyor ki; ‘İstiyorsan Hakk’a varmayı, meslek edin gönül almayı, bırak taşlarda mermer olmayı, toprak ol, bağrında güller yetişsin.’ Evet hizmet şiarımızı en güzel tabiriyle anlatan Gönül Belediyeciliğimizin temelinde kuşkusuz gönül ve rıza almak vardır” dedi.

“Bizler Erzurum’u Gülistan’a çevirmek için var gücümüzle çalışarak kamu kaynaklarını sizlerin huzur ve refahı için kullanmaya devam ediyoruz” diyen Sekmen, şöyle konuştu: “Bundan 10 yıl önce Olur doğalgazla kavuşacak derselerdi belki kimse inanmazdı. Hamd olsun ilçemiz doğalgaza kavuştu. Yağmur suyu hattımız, dış cephe sağlıklaştırmaları, araç filomuz, kültür merkezimiz, atıksu arıtma tesisimiz, okul ve cami onarımlarımız, yol ve sulama tesislerimiz derken Olur ilçemizi tabiri yerindeyse dört başı mamur bir hale getirdik. Avrupa’dan Erzurum’a getirdiğimiz son teknoloji asfalt makinemizle yollarımızı daha konforlu bir hale getiriyoruz. Bugün kent merkezinde ne varsa aynı hizmetimiz ilçelerimizde de mevcut. Biz göreve gelirken ne dedik, ‘Kent merkezi eksenli bir büyüme değil kırsal ve ilçelerimizle birlikte eş değer bir büyüme gerçekleştireceğiz.’ Hamd olsun Erzurum şimdi ilçeleriyle birlikte büyüyor.”

“AK yatırımlarımız hız kesmeden devam edecek”

“AK Belediyecilik; Eser Siyaseti” demektir diyen Başkan Mehmet Sekmen, sözlerini şöyle sürdürdü: “AK Belediyecilikte, eser siyasetinde tartışmasız marka bir kente dönüştük.

Yeni ulaşım ağlarından kavşak düzenlemelerine, toplu taşıma araçlarımızdan engelli işaret ve işaretçilerine varıncaya kadar ulaşım alanında Türkiye’nin en ‘erişilebilir ve ulaşılabilir’ şehirlerinden birisi olduk. Asfaltta, yolda Türkiye rekoru kırdık. Bir tarih ve medeniyetler beşiği olan kadim şehrimizde tarihsel birikimimizi gün yüzüne çıkarma noktasında önemli adımlar attık. ‘Korunan Tarih Dönüşen Şehir Erzurum’ ana fikrimizle kentsel dönüşümde örnek alınan marka bir kent olduk. Turizm de başarıdan başarıya koşuyoruz. Turist sayısını 26 binden 1 milyon 250 bine çıkardık. Sporda da zirvedeyiz. Yüksek irtifa kamp merkezilerimiz sayesinde yüzlerce futbol kulübünü Erzurum’a çekmeyi başardık, ev sahipliği yaptık. Tarımda ve hayvancılıkta bir belediyeden belki de hiç beklenmeyecek bir performansı ortaya koyarak et entegre tesisleri, canlı hayvan borsası, açık ve kapalı hayvan pazarları ile mobil mezbahalar kurduk. Çiftçimize her alanda lojistik destek verdik. Çünkü tarım da, hayvancılık da, Erzurum için marka bir değer demekti. Yenilenebilir enerji kaynaklarına yöneldik; güneş enerjisinden ve metan gazından elektrik elde ettik. Yani bir nevi doğanın gücünü kullanarak, doğayı koruma altına aldık. Hamd olsun Hükümetimizin ve AK Belediyelerimizin AK Yatırımları ilimizde artarak devam ediyor. Erzurum’u her yönüyle yaşanabilir hale getirmek ve şehri sürdürülebilir kalkınmaya imkân sunan bir zemin üzerine oturtmak için çalışmaya devam edeceğiz.”

“İlçelerimiz de şehir hüviyetine kavuştu”

AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz de, konuşmasında savunma sanayinin önemine dikkati çekti. Başkan Öz, şunları kaydetti: “Ülkemizi dışarıdan karıştırmak isteyen emperyalistlere karşı da çok güçlü işler yaptık. Son dönemlerde bunu kamuoyu çok fark etmedi. Amerika’nın gizli devletinin düşüncelerini açıklayan bir dergi var orada bir yazı yayınlandı. Türkiye’deki İHA ve SİHA’lar Amerika için büyük tehdit oluşturuyor. 5 Nesil Savaşları’nda iki savaştan bahsedilir. Ukrayna ve Karabağ Savaşı İkisinin de baş aktörü İHA ve SİHA’lar ve onu yapan Bayraktar ailesi... Düşünün ki uzun süre Bakanlık yapıp bizimle çalışan bir adam çıkıp onların devlet tarafından beslendiğini söyleyerek o işin içine bir kılçık atıyor. O da biliyor ki bu müessese kuruluşundan beri devletten yardım almadan bugüne geldi. Şimdi bunlar niye gündemde? Önümüzdeki seçim için Türkiye’nin bu gidişatını kesmek istiyorlar. Allah’ın izniyle düşmana fırsat vermeyeceğiz. İlçelerimiz tıpkı şehirler gibi büyüyor ve gelişiyor. Liderimizin, Hükümetimizin, Büyükşehir Belediyemizin, İlçe Belediyelerimizin katkısıyla birlikte ilçelerimiz de adeta şehir hüviyetine kavuştu.”

Demircan: “Mehmet Sekmen başkanımızla ilçemiz baştan aşağı yenilendi”

Olur Belediye Başkanı Sıddık Demircan da, ilçeye yapılan yatırımlardan ötürü Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’e teşekkür etti. Başkan Demircan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Mehmet Başkanım Beğendik Grup Yolu hizmetiniz ile mahallerimizde hayallerin ötesinde bir hizmet olarak değerlendiriyoruz. Keçili, Kekikli Grup Yolu, Beşkaya’da hiç su olmayan bir köydü içme suyu ile olur dere, Yeşilbağlar, Köprübaşı, Kaledibi Mahallelerimizin 60 kilometreden suyunu daha önceden getirmiştiniz ama 10 km’lik kısmını yeni borularla değiştirerek sağlıklı bir şekilde su almalarını sağladınız. Mahallemizin ishale hattının ve atık su hattının fosseptiği tamamen geçen sene yenilendi. Soğukgöze, Aşağıçaylı, Filiz grup suyu 12 kilometre tamamen yenilendi. Ormanağzı ek su 5 km, Yolgöze’de içme suyu hattı yenilenerek 1200 metrelik bir hat ile fosseptiği de yapıldı, altı mahallemizin mezrasına 8200 metrelik bir hat ile fosseptik yapıldı. Filizli Mahallemizin atık su hattını uzatarak fosseptiği yapıldı. Aşağıçaylı Mahallemizde kanalizasyon çaylara akıyordu siz atık su hattı ile fosseptik yaparak çayırları pis sudan temizlediniz. Allah razı olsun. Akbayır Mahallemizde içme suyu hiç yoktu 2400 metre içme suyu yapıldı ve ilaveten GES yapıldı. Karacasu Mahallemize ek su 700 metre yaylamıza 2500 metrelik bir su hattı yapıldı. Ürünlü Mahallemizde ek su hattı yapıldı. Merkez Yeşilbağlar Mahallesi’ne atık konutlarına 3,5 kilometrelik ek su ve atık su yapıldı. Başören Mahallemize kanalizasyon ve su hattı uzatıldı. Kekikli Mahallesi ve Cevizli bölgesi ek su yapımı tamamlandı. Olgun Mahallemizin yaylasına içme suyu, Şalpazar Mahallesi mezrasında 1500 metre atık su hattı yapıldı. Ve 25 mahallemizde tamamen sağlıklı su ulaştırıldı. Filizli, Yukarıçayır, Aşağıçayır ve Soğukgöze sulama suyunun yapımı Sayın Başkanım bir diğer hayalimiz olan Kültür Merkezi’ni de yaptınız. Mahallelerimizin cami onarımlarını yaptınız. 4 mahallemizde de cami yapımı devam ediyor. Efsane Başkanımız, Şehr-ül Eminiz, Mehmet Sekmen Başkanımızdan biz razıyız Yüce Allah da sizden razı olsun.”

Konuşmaların ardından Başkan Sekmen, AK Parti Erzurum İl Başkanı Öz, İlçe Belediye Başkanları, AK Parti İlçe Başkanları ve diğer yetkililerin katılımıyla doğalgazın ateşi yakıldı, yatırımların kurdelesi kesildi.