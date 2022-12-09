Erzurum Büyükşehir Belediyesi Oltu’da ilçe istihdamına katkıda bulunmak adına yerleşim yerinde çuval fabrikası inşa ediyor. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Kent merkezi ve ilçelerimizdeki istihdama katkıda bulunmak adına var gücümüzle çalışıyoruz” dedi. Başkan Sekmen, şu değerlendirmede bulundu: “Oltu’da yapımı devam eden Çuval Fabrikamızda son rötuşlar sürüyor. İlçemizde 22 bin metrekarelik açık 8 bin 500 metrekarelik de kapalı alanda inşaat çalışmamız devam ediyor. Fabrikamız üretim atölyeleri, personel odaları, ofis, yemekhane, mescit, mutfak ve diğer sosyal donatı alanlarından oluşuyor. A ve B blok olarak tasarlanan fabrika sınıfının en iyi üretim kapasitesine sahip olacak bir anlayışla tasarlandı. Oltu Çuval Fabrikamız ilçemiz ve şehrimize hayırlı ve uğurlu olsun.”

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Oltu’da ilçe istihdamına katkıda bulunmak adına yerleşim yerinde çuval fabrikası inşa ediyor. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Kent merkezi ve ilçelerimizdeki istihdama katkıda bulunmak adına var gücümüzle çalışıyoruz” dedi. Başkan Sekmen, şu değerlendirmede bulundu: “Oltu’da yapımı devam eden Çuval Fabrikamızda son rötuşlar sürüyor. İlçemizde 22 bin metrekarelik açık 8 bin 500 metrekarelik de kapalı alanda inşaat çalışmamız devam ediyor. Fabrikamız üretim atölyeleri, personel odaları, ofis, yemekhane, mescit, mutfak ve diğer sosyal donatı alanlarından oluşuyor. A ve B blok olarak tasarlanan fabrika sınıfının en iyi üretim kapasitesine sahip olacak bir anlayışla tasarlandı. Oltu Çuval Fabrikamız ilçemiz ve şehrimize hayırlı ve uğurlu olsun.”

“İstihdam için de sürekli çalışıyoruz”

Başkan Mehmet Sekmen, kent istihdamına 8 yıldır önemli kazanımlar sağlayan Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin bu alandaki çalışmalarına da dikkati çekti: Başkan Sekmen, şöyle dedi: “8 yılı aşkın bir süredir yerli sermayeyi kente taşımak adına önemli çalışmalar yürüttük ve yürütmeye de devam ediyoruz. Bugün Erzurum’da küçük ve orta ölçekli nice üreticiyi yoğun çabalarımızla şehrimize kazandırdık. Kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerle ilgili kurduğumuz atölyelerde gençlerimiz istihdam ediliyor. Bakırcılık, demircilik, deri ürünleri, ayakkabı, sayacılık ve hatta tekstil alanında önemli çalışmalara imza attık. Şuan hedefimiz güçlü sermayeleri Erzurum’a kazandırmak. Bu konuda Avrupa’da iş insanlarıyla dirsek temasındayız. Ulusal markaların yetkilileri ile yakın görüşmeler içerisindeyiz. Başta İngiltere olmak üzere birçok ülkede tüketilen tekstil ürünlerinin Erzurum’da üretilmesi için de özel bir çabamız var. İnşallah bu alandaki gayretimiz de meyvelerini verecek. Şimdiye kadar bu çabalarımız vesilesiyle yaklaşık 5 bin hemşehrimize umut ışığı olduk ve olmaya da devam edeceğiz.”