122 kulüpten 880 sporcunun katıldığı Zafer Haftası Minikler Okçuluk Türkiye Şampiyonasında Muğla Büyükşehir Belediyesi okçularından Eflal Duru 350 puanla yeni Türkiye rekoru kırdı. Şampiyonada Eflal Duru-Yaren-Elif Sude’den oluşan Muğla Büyükşehir Belediyesi kız takımı Türkiye Şampiyonu oldu.

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