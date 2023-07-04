Polonya’nın Krakow kentinde Plaszowianka Okçuluk Parkı’nda 3. Avrupa Oyunları düzenlendi. Okçuluk milli takımında yer alan Muğla Büyükşehir Belediyesi okçularından Emircan Haney ve Hazal Burun bronz madalya kazandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi okçusu Emircan Haney, makaralı yayda çeyrek finalde Fransız rakibi Nicolas Girard’ı 147-141 yenerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde Slovakya’dan Jozef Bosansky’la karşılaşan Emircan, çekişmeli geçen müsabakada rakibine 147-145 mağlup oldu. Üçüncülük maçında milli sporcu, ev sahibi Polonya’dan Lukasz Przybylski’yle karşı karşıya geldi. Rakibini 149-146 yenen Haney, bronz madalya elde etti.

Krakow’daki Plaszowianka Okçuluk Parkı’nda düzenlenen müsabakalarda Muğla Büyükşehir Belediyesi okçularından Hazal Burun, çeyrek finalde Finlandiya’dan Satu Nisula’yı 144-136 yenerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde Büyük Britanyalı Ella Gibson’a 148-144 yenilen Hazal, bronz madalya maçında ise Danimarka’dan Tanja Gellenthien’el karşılaştı. Rakibini 146-139 yenen Hazal Burun, bronz madalya elde etti.

Okçuluk Milli Takımı Polonya’da düzenlenen 3. Avrupa Oyunlarında Büyükşehir Belediyesi okçuları Emircan Haney ve Hazal Burun ile toplam 2 madalya kazandı.

Başkan Gürün’den milli okçulara tebrik

Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcularının uluslararası arenadan yakaladıkları başlarılar nedeniyle oldukça mutlu olduğunu söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, amatör sporlara verdikleri desteği büyüterek sürdüreceklerini ve bu desteğin karşılığını önemli başarılarla taçlandırdıkları için sporcularla gurur duyduğunu belirtti. Gürün, “Biz Büyükşehir Belediyesi olarak gençlerimizin farklı spor branşlarında kendilerini yetiştirmelerini istiyor ve gerekli teknik altyapıyı sağlayarak desteklerimizi sürdürüyoruz. Son olarak Polonya’da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları’nda okçuluk kadınlar branşı makaralı yayda bronz madalya alan Büyükşehir Belediyesi okçumuz Hazal Burun ve Türkiye okçuluk branşında bronz madalya alan Büyükşehir Belediyesi okçumuz Emircan Haney önemli başarılar elde etti. Bu başarıların kazanılmasında antrenörümüz Dr. Ejder Sözen’inin büyük emekleri oldu. Uluslararası arenada kazanılan başarılar bizleri daha mutlu ediyor. Bu başarıları nedeniyle sporcularımıza ve teknik ekibimizi yürekten kutluyorum” dedi.