11-15 Ocak 2023 tarihleri arasında Samsun Okçuluk tesislerinde düzenlenen 2023 Salon Federasyon Kupası ve 2023 Salon Okçuluk Milli Takımı Seçme Yarışması’ndan Büyükşehir Belediyesi okçuluk takımı 3 altın madalya, 3 gümüş madalya kazanırken 2 de Türkiye rekoru kırdı.

11-15 Ocak 2023 tarihleri arasında Samsun Okçuluk tesislerinde düzenlenen 2023 Salon Federasyon Kupası ve 2023 Salon Okçuluk Milli Takımı Seçme Yarışması’ndan Büyükşehir Belediyesi okçuluk takımı 3 altın madalya, 3 gümüş madalya kazanırken 2 de Türkiye rekoru kırdı.

2023 Salon Federasyon Kupası’nda Büyükşehir Belediyesi sporcusu, Hazal Burun Makaralı Yay U21 Bayanlarda Altın Madalya, Emircan Haney Makaralı Yay Erkeklerde Gümüş Madalya, Hazal Burun-Gülçin Balık- Ecesu Demircan ‘dan oluşan Makaralı Yay U21 Kadın Takımı Gümüş Madalya kazandı. Yarışmada Hazal Burun 592 puanla Türkiye Rekorunun yeni sahibi oldu.

2022 Aralık ve 2023 Ocak aylarında yapılan üç yarışmanın ardından baraj puanlarını geçen altı Büyükşehir Belediyesi sporcusu Milli Takım seçme yarışmasına katıldı.

2023 Salon Okçuluk Milli takım seçmelerinde Büyükşehir sporcuları Emircan Haney Altın Madalya ile Makaralı Yay Erkek Milli Takımı’nda yer aldı. Hazal Burun Altın Madalya ile Makaralı Yay U21 Bayan Milli Takımına seçildi. Songül Lök Gümüş Madalya ile Makaralı Yay Bayan Milli Takımında yer aldı. Yarışmada Emircan Haney 598 puanla Türkiye rekorunun yeni sahibi oldu.

Başkan Gürün; “Başarılı sporcularımız Muğla’mızı ve bizleri gururlandırmaya devam ediyor”

Muğla Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü ile gençlere ve spora büyük önem verdiklerini söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün okçuluktan masa tenisine, taekwondodan satranca birçok spor dalında Milli takım düzeyinde sporcular yetiştirmenin mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını belirtti.

Başkan Gürün; “Yerel yönetimler olarak altyapıdan yollara, tarımdan sağlığa birçok hizmeti hayata geçirirken gençlerimizin sporla buluşması için de birçok projeyi hayata geçirdik. Toprağa dikilen filizler gibi tesislerimizde profesyonel hocaları ile çalışan, büyük emek harcayan sporcularımız kendilerini geliştirdi ve ulusal, uluslararası turnuvalarda Muğla’mızı gururlandırmaya başladı. Samsun’da yapılan turnuvalarda hedeflerini 12’den vuran okçularımız yine göğsümüzü kabarttı. Başta antrenörümüz M. Ejder Sözen’ i tebrik ediyor, Milli takıma seçilen, turnuvaya katılan tüm sporcularımıza teşekkür ediyorum” dedi.