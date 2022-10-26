Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Serdivan ve Adapazarı ilçeleri arasında bulunan Kirişhane Caddesi’ni yenileyerek yeni yüzüne kavuşturdu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Serdivan ve Adapazarı ilçeleri arasında bulunan Kirişhane Caddesi’ni yenileyerek yeni yüzüne kavuşturdu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, kentin kalbinde yer alan en önemli güzergahlara önemli dokunuşlar yapıyor. Şehrin kırsal bölgelerinden ziyade merkezi noktalarda yürüttüğü yol yapım, yenileme ve yeni projelere ağırlık veren ekipler, şehri adeta ilmek ilmek işliyor. Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi (YOLBAK) ekipleri, son olarak asfalt ve yenileme ihtiyacı olan Kirişhane Caddesi’ndeki tüm işlemlerini tamamladı. Adapazarı ve Serdivan arasındaki ulaşım cadde yeni yüzüyle hizmete açıldı.