Aydın Büyükşehir Belediyesi, kentin dört bir yanında gerçekleştirdiği çalışmalarına devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ile Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Nazilli ilçesinde kapsamlı çalışma gerçekleştirdi.

74 personel ve 16 araç ile gerçekleştirilen çalışmalar vatandaşlar tarafından da takdirle karşılandı. Büyükşehir Belediyesi’nin sürdürdüğü programlı çalışmalar ile kazanan Nazilli ve Nazillililer oluyor.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri; Uzun Çarşı, İstasyon Meydanı, Ordu Caddesi, Atatürk Bulvarı ve Hürriyet Bulvarı başta olmak üzere ilçenin ana arterlerinde peyzaj ve çevre düzenleme çalışmalarına devam ediyor. Sürdürülen çalışmalar kapsamında; refüj ve caddelerde boyama, sürücülerin ve yayaların güvenliği için ağaç budamaları, trimör, bakım ve temizlik faaliyetleri gerçekleştiriliyor. Büyükşehir Belediyesi’nin fidanlıklarında yetiştirilen mevsimlik çiçekler ile Nazilli süsleniyor.

Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri, ilçede bulunan otobüs duraklarında kapsamlı bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriyor. Temizleme ve yenileme faaliyetleriyle de duraklar, vatandaşlara ilk günkü konforuyla hizmet vermeye devam ediyor. Ekipler, yaya geçitleri ile sinyalizasyonlar, trafik levhaları ve delinatörlerde bakım çalışmalarını da gerçekleştiriyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, Nazilli’nin cadde ve bulvarları ile otobüs duraklarında çevre koruma ve bakım çalışmalarına devam ediyor. Ekiplerin mesai mefhumu gözetmeksizin sürdürdüğü çalışmalar ile Nazilli pırıl pırıl oluyor.

Başkan Çerçioğlu: Kentimiz için özverili çalışmalarımız sürecek

Aydın’ın tüm ilçelerine gece gündüz demeden hizmet ulaştırdıklarını ifade eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Vatandaş odaklı belediyecilik çalışmalarımızı sürdürüyor, hizmetlerimizi hemşehrilerimize özveriyle ulaştırmaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın mutluluğu ve refahı, bizim en büyük motivasyon kaynağımız. Çalışmalarımıza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Çalışmalardan memnuniyet duyduklarını belirten vatandaşlar, hizmetlerinden dolayı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.