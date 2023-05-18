Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı müzeler, “18-24 Mayıs Müzeler Haftası” dolayısıyla vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Bu çerçevede vatandaşlar Büyükşehir Belediyesi’nin tarihe sahip çıktığını belirtirken, bu çerçevede 18 Mayıs’ta Büyükşehir’e ait müzeler ücretsiz gezilebilecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Müzeler ve Tarihi Yapılar Yönetim Şube Müdürlüğü’ne bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren müzelerde 18-24 Mayıs Müzeler Haftası dolayısıyla ziyaretler başladı. 6 bin yıllık tarihi geçmişi olan, şehrin kimliğini yansıtan, tarihini ve kültürünü anlatan birbirinden önemli müzeleri, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okul öncesi, ilk, orta ve lise düzeyinde okullar, üniversite öğrencileri, yerli ve yabancı turistler ve turist kafileleri, kamu kurum ve kuruluşlarının proje gezileri kapsamında öğrenci grupları gezdi. Vatandaşlar, müzelerin Kayseri’nin en önemli değerlerinden olduğunu ifade ederken, daha küçük yaş grupları “Burada çok şey öğrendik” dedi.

“Buradaki her şey beni çok duygulandırdı”

Ortaokul öğrencisi olan Günaynur Oruç, “Buraya müzeleri gezmek için geldik. Burada çok şe öğrendik. Büyükşehir Belediyemize bu imkânı sunduğu için çok teşekkür ederiz” dedi.

‘Geleceğimizin daha güzel olması için eski olan her şeyi görmeye geldik’ diyerek, Milli Mücadele Müzesi’ni çok beğendiğini ve geçmişiyle gurur duyduğunu ifade eden İkranur Gül de, “Buradaki her şey beni çok duygulandırdı. Burada birçok şey öğrendim ve hiç bilmiyordum. Büyükşehir Belediye’mize çok teşekkür ediyoruz böyle müzeler için. Kayseri’de bu kadar müze olduğunu hiç bilmiyordum. Daha da çoğalmasını istiyoruz müzelerin. Yeniden teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

“Memduh başkanımızla gönül bağımız var”

Şıh Mehmet Gazi Ortaokulu Türkçe Öğretmeni olan Melahat Birinci ise şöyle konuştu:

“Bu hafta Müzeler Haftası olması münasebetiyle Kayseri’mizin böyle güzel değerlerini öğrencilerimiz görsün istedik. Birlikte böyle bir gezi düzenledik. Çokta iyi olmuş. Ben de daha önce gelmemiştim Milli Mücadele Müzesi’ne. O anları gerçekten birebir yaşamak o kadar güzel ki. Çocukların bu atmosferi yaşaması, bu ortamda olması çok farklı bir şey. Birçok hizmette olduğu gibi müzelerin halkın kullanıma sunumunda da Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetlerini gördük. Bunun için ayrıca belediyemize teşekkür ediyoruz. Memduh başkanımızla gönül bağımız var zaten. Öğrenci yanlısı bir başkanımızdır.”

Türkiye Diyanet Vakfı Kayseri İl Eğitim Hizmetleri Koordinatörü Şenol Bülbül, ‘Müzeler olmazsa olmazımız’ diyerek, “Hâlihazırda 2016 yılından beri devam eden Milli Eğitim ve Türkiye Diyanet Vakfı’nın yapmış olduğu bir protokol var. Bu protokol çerçevesinde 2016’dan beri yaklaşık 111 ülkeden, on binlerce öğrenciyi buraya getiriyoruz. Eğitimlerini sağlıyoruz. Müzeler olmazsa olmazımız. Dolayısıyla belediyemize teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimizi daha diğer müzelere de götürmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

“Büyükşehir belediyemizce kültür yolu rotamız üzerinde şu anda birçok müzemiz ziyaretçilerini bekliyor”

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Müzeler ve Tarihi Yapılar Yönetim Şube Müdürü Fehmi Gündüz ise, günün anlam ve önemine ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Büyükşehir Belediyemizce kültür yolu rotamız üzerinde şu anda birçok müzemiz ziyaretçilerini bekliyor. Selçuklu Uygarlığı Müzesi, yurt açan atalarımızın bizi bırakmış oldukları eserlerin sergilendiği müze. Kültür yolunun başlangıç noktasında. Milli Mücadele Müzemiz, öte yandan Esnaf ve Sanatkârlar ile birlikte açmış olduğumuz Ahi Evran Esnaf ve Sanatkârlar Müzesi. Gerçekten 13. yy ve döneme şahitlik eden çok güzel bir müze. İçerisindeki eserler yakın dönem eserleri. Müzelerimiz bizim Büyükşehir Belediyemizce yine çalışmalarını yaptığımız teşhir tanzim çalışmalarını yaptığımız eserler mevcut. 18-24 Müzeler Haftasında ve daha sonrasında da ziyaretçilerimizi bekliyoruz.”

Öte yandan, 18 Mayıs Perşembe günü Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı tüm müzeler ücretsiz ziyarete açılacak. Ücretsiz ziyaretlerle, müzelere ilgiyi artırmak ve açık hava müzesi konumundaki Kayseri’nin tarihi değerlerine sahip çıkmak amaçlanıyor.