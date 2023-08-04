Muğla Büyükşehir Belediyesi Muhtarlar Masası ile 569 mahallede vatandaşlara hizmet için muhtarlarla uyum içinde çalışıyor.

13 ilçesi 569 mahallesi olan Muğla’da Büyükşehir Belediyesi vatandaşlara daha iyi hizmet etmek için muhtarlarla birlikte uyum içinde çalışıyor. Bugüne kadar muhtarlar için kurulan 444 48 01/8 numarasından gelen 90 bin 78 talebi ilgili birimlere ileterek çözülmesini sağlayan Muhtarlar Masası ayrıca oluşturduğu 0505 190 00 48 numaralı Whatsapp hattı ile de sorunların daha hızlı muhtarlardan birimlere ulaşmasını sağlıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı’na bağlı bir birim olarak görev yapan Muhtarlık İşleri Şube Müdürlüğü Muğla’nın 13 ilçesi 569 mahallesinde görev yapan muhtarlar için 7/24 aktif görev yapıyor. Muhtarların direk bağlanabilmesi için oluşturulan 444 48 01/8 ve Whatsapp numarası 0505 190 00 48 ile daima muhtarların yanında olan Muhtarlar Masası düzenli olarak da ilçelerde muhtar ziyaretleri yapıyor. Bugüne kadar 90 bin 78 talebi gerekli birimlere ileten, sorunun çözümü sonrası muhtarlara geri dönüşü sağlayan Muhtarlar Masası hizmetlerin vatandaşlara ulaşması, taleplerin gerçekleşmesinde aktif rol alıyor.

Ayrıca 2014 yılında Büyükşehir olan Muğla’da Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’ün katılımıyla her yıl Muhtarlar Toplantıları yapılarak yeni yasal düzenlemeler, mahalle ve köylerde yaşanan gelişmeler muhtarlara yüz yüze anlatılıyor ve hizmet kalitesi artırılıyor.