Doğal güzellikleri ile ön plana çıkan Muğla’da her geçen gün yeşil alan sayısı da artmaya devam ediyor. İl genelinde yaşanabilir alanlar inşa eden Muğla Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların vaktini geçirebileceği yeşil alanlar kazandırmaya da devam ediyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi, göreve başladığı 2014 yılından itibaren 8 yıllık süre zarfında il genelinde sorumluluk alanında bulunan 255 bin 180 metre kare olan yeşil alan miktarını 827 bin 98 metrekareye çıkardı.

Doğal güzellikleri ile ön plana çıkan Muğla’da her geçen gün yeşil alan sayısı da artmaya devam ediyor. İl genelinde yaşanabilir alanlar inşa eden Muğla Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların vaktini geçirebileceği yeşil alanlar kazandırmaya da devam ediyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi, göreve başladığı 2014 yılından itibaren 8 yıllık süre zarfında il genelinde sorumluluk alanında bulunan 255 bin 180 metre kare olan yeşil alan miktarını 827 bin 98 metrekareye çıkardı.

Sorumluluk alanlarında bulunan yeşil alan miktarını sürekli artıran Muğla Büyükşehir Belediyesi, bu bölgelerde kullandığı mevsimlik bitkilerin birçoğunu Köyceğiz ilçesi Beyobası mahallesinde bulunan kadın kooperatifinden alıyor.

Park, refüj, kavşak gibi sorumluluk alanlardaki yerlerde peyzaj düzenlemelerini gerçekleştiren Muğla Büyükşehir Belediyesi, atıl alanları geriye kazandırırken, toprak altı sulama sistemi, çim yerine yer örtücü bitki kullanarak su tasarrufunda bulunuyor.