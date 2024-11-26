Sosyal belediyecilik alanında tüm vatandaşların yanında olmak, hizmetlerden yararlanmasını sağlamak için çalışmalarına devam eden Muğla Büyükşehir Belediyesi Mor Yaşam Projesi ile cezaevlerindeki kadınların da yanında oluyor. Türkiye’de ilk olan Mor Yaşam Projesi ile Büyükşehir Belediyesi Muğla E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ve Seydikemer Eşen T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda kalan kadın ve çocukların temel ihtiyaçlarından olan hijyen paketi dağıtımına devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi bugüne kadar iki cezaevindeki kadın hükümlü ve beraberindeki çocuklara ulaşarak 2 bin 259 hijyen paketi dağıttı.

Hijyen paketleri 3 ayda bir dağıtılıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi cezaevlerinde bulunun hükümlü kadın ve çocuklarına her üç ayda bir hijyen paketi dağıtımı gerçekleştiriyor. Ekipler bu güne kadar iki cezaevinde bulunan kadın ve beraberindeki çocuklara 2 bin 259 adet hijyen paketi dağıtımı gerçekleştirdi. Proje ile dağıtılan paket içerisinde hijyenik ped, ağda, sabun, şampuan, bulaşık deterjanı, çamaşır deterjanı, diş macunu, diş fırçası, banyo lifi, kulak çöpü, dudak koruyucu ruj, çöp poşeti, topuk taşı, bulaşık süngeri, tarak vb. gibi bir çok hijyen ürünü bulunuyor.

Başkan Aras; “Vatandaşlarımızın her zaman, her durumda yanlarındayız”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras belediyecilik hizmetlerinin tüm vatandaşlara ulaşması, ihtiyaçların karşılanması için çalışmalara devam ettiklerini, cezaevlerinde kalan kadınların da Mor Yaşam Projesi ile yanlarında olduklarını belirtti. Başkan Aras; “Herhangi bir nedenle hüküm giymiş, özgürlüğü kısıtlanmış kadınlarımızın cezaevlerinde temel ihtiyaçlarını karşılamak için Mor Yaşam projemize devam ediyoruz. Vatandaşlarımıza her durumda yanlarında olduğumuzu hissettirmeye, onların umudu olmaya devam edeceğiz” dedi.