Muğla Büyükşehir Belediyesi yaklaşan Kurban Bayramı öncesi vatandaşlara en iyi hizmeti verebilmek için çalışmalarını tamamladı. Büyükşehir Kurban Bayramı süresince vatandaşlara, Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan İşletme Onay Belgeli, güvenilir ve hijyenik gıda üretildiğinin teminatı olan ISO:22000:2018 kalite belgeli Marmaris, Menteşe, Milas ve Fethiye Mezbaha Tesisleri ile düzenleme ve temizliği yapılan Kavaklıdere mezbahasında vatandaşlara hizmet verecek. İl Kurban Hizmetleri Komisyonunun kararı gereğince kurbanlık kesim ücretleri büyükbaş hayvan için Bin 250 TL, küçükbaş hayvan için 300 TL olarak belirlendi.

Kurbanlıklar arife günü tesislere kabul edilmeye başlanacak

Kurbanlık hayvan satış yerleri Menteşe İlçesi’nde Bayır Hayvan Pazarı ve Düğerek Hayvan Pazarı olarak belirlenirken diğer İlçelerde ise ilçenin hayvan pazarları geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi açık tutulacak. Kurbanlık hayvan satış yerlerinde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Veteriner Hekimler hayvanların sağlık durumları ile ilgili gerekli kontrolleri düzenli bir şekilde yapacak. Kurbanlık olarak kesilecek hayvanlar 27 Haziran Salı Arife Günü öğlen saatlerinden itibaren mezbaha tesislerine kabul edilmeye başlanacak. Kurbanlıklar teslim edilirken mezbaha idaresine hayvan pasaportu, nakil belgesi, il dışından gelen kurbanlıklar için Veteriner Sağlık raporu ve dişi kurbanlıklar için Veteriner hekim raporu istenecek. Kurbanlık küçükbaş hayvanlar için nakil belgesi, büyükbaş erkek hayvanlar için hayvan pasaportu, büyükbaş dişi hayvanlar için hayvan pasaportu, veteriner hekim raporu ile başvuru yapıldığında geliş sırasına göre numara verilecek ve verilen bu numaraya göre kesim sırasına alınacak.