Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ekim Ayı Meclis Toplantısı’nın ikinci birleşimi, Başkanvekili Mehmet Savruk başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda 11 maddelik gündem karara bağlanırken, Tomarza, Yeşilhisar, Sarız ve Özvatan ilçe belediyelerine toplam 44,5 milyon TL’lik ek bütçe verilmesi kararlaştırıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ekim Ayı Meclis Toplantısı’nın ikinci birleşimi, Başkanvekili Mehmet Savruk başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda 11 maddelik gündem karara bağlanırken, Tomarza, Yeşilhisar, Sarız ve Özvatan ilçe belediyelerine toplam 44,5 milyon TL’lik ek bütçe verilmesi kararlaştırıldı.

Büyükşehir Belediyesi 2022 Yılı Ekim Ayı Meclis Toplantısı ikinci birleşimi Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Savruk başkanlığında Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda yapıldı. Toplantıda, 11 gündem maddesi müzakere edilerek, karara bağlandı.

Meclis üyeleri, Tomarza Belediyesi’ne 25 milyon TL, Yeşilhisar Belediyesi’ne 12 milyon TL, Sarız Belediyesi’ne 4,5 milyon TL ve Özvatan Belediyesi’ne 3 milyon TL ek bütçe verilmesine ilişkin komisyon talebini görüştü. Talepler, meclis üyelerince kabul edildi.

Bu çerçevede, Tomarza, Yeşilhisar, Sarız ve Özvatan ilçe belediyelerine toplam 44,5 milyon TL’lik ek bütçe verilmesi kararlaştırılmış oldu. Maddelerle ilgili meclis üyelerinin görüşlerinin alındığı meclis toplantısının ardından, Başkanvekili Savruk, mecliste alınan kararların hayırlı olması temennisinde bulundu.