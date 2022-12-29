Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında 2022 yılında önemli kararlara imza atarken, 12 ayda 18 kez toplanan mecliste 771 gündem maddesi görüşülüp, karara bağlandı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında 2022 yılında önemli kararlara imza atarken, 12 ayda 18 kez toplanan mecliste 771 gündem maddesi görüşülüp, karara bağlandı.

16 ilçeden 70 Büyükşehir Belediyesi meclis üyesi, yasa gereği her ayın ikinci haftası, gündeminde bulunan konuları görüşüp karara bağlamak üzere toplanıyor. Büyükşehir Meclisi, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu, Ulaşım Komisyonu, Hukuk Komisyonu ve Denetim Komisyonu’nun düzenledikleri raporlar görüşülürken, 1 yıl içerisinde birbirinden önemli kararlara imza atıldı. 1 yıl içerisinde birinci ve ikinci birleşim olmak üzere 18 kez toplanan Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi, Ocak ayı Meclis Toplantısı’nda 50, Şubat ayında 50, Mart ayında 55, Nisan ayında 65, Mayıs ayında 68, Haziran’da 50, Temmuz’da 59, Ağustos’ta 75, Eylül’de 70, Ekim’de 57, Kasım’da 107 ve Aralık ayında ise 65 gündem maddesi, meclis üyelerince görüşülerek karar bağlandı. Asıl ve ek gündemler olmak üzere 18 kez toplanan meclis, 12 ayda merkez ve 16 ilçeyi ilgilendiren 771 gündem maddesini görüştü.

2022 yılının ilk meclis toplantısında Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nın 8 katlı binalarda meydana gelebilecek vakalara hızlı, etkin, verimli müdahale edebilmesi ve yeni açılacak olan istasyonlardaki ihtiyaç nedeniyle 28 metrelik Hidrolik Merdivenli itfaiye aracı ve 12 Tonluk Su Tankeri aracı alınması talebi oy birliği ile kabul edildi. 2022 yılı Şubat ayı meclis toplantısında ise hayvancılığı desteklemek amacıyla hayvancılıkla uğraşanların tahakkuk edecek su faturalarının yüzde 50’sinin ve üniversitelerin lisans, önlisans bölümlerinde örgün öğrenim gören öğrencilerin ikamet ettiği meskenlerin su bedelinin yarısının Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanmasına karar verdi. Mecliste, Senegal’de geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı Özel Harekât Şube Müdürü Hayrettin Eren olmak üzere şehitlerimize vefa örneği gösterilerek, uygun olan bir cadde veya sokağa verilmesi talepleri de görüşüldü. 2022 yılı meclis gündem maddelerinde kadınların aktif iş gücüne katılımlarını sağlayarak kadın istihdamını artırmaya ve desteklemeye yönelik kararlar da çıkarken, mecliste, gençlere, tarım ve hayvancılığa, turizme, tarihe sahip çıkan, insan ve sağlık odaklı çalışmalara da imza atıldı.

Yıl boyunca meclisin Tarihi Kentler Birliği Üyeleri, Sağlıklı Kentler Birliği Üyeleri ve Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği Üyeleri de çalışmalarını sürdürdü.