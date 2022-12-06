Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya merkez ve Alanya’dan sonra üçüncü aşevini Manavgat’ta hizmete açtı. Aşevinden haftanın 7 günü iki öğünde üç çeşit yemek ihtiyaç sahiplerinin evlerine ulaştırılıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya merkez ve Alanya’dan sonra üçüncü aşevini Manavgat’ta hizmete açtı. Aşevinden haftanın 7 günü iki öğünde üç çeşit yemek ihtiyaç sahiplerinin evlerine ulaştırılıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara tek tek ulaşarak evlerine sıcak yemek ikramında bulunuyor. Büyükşehir Belediyesi bu çerçevede Antalya merkez ve Alanya’da sonra üçüncü aşevini Manavgat’ta hizmete açtı. Manavgat Türkbeleni’nde oluşturulan bin kişilik yemek pişirme kapasiteli aşevi, Manavgatlı vatandaşlara hizmet vermeye başladı. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Manavgat Aşevi, deneyimli personellerden oluşan ekiple engelli, yaşlı ve yemek yapamayacak durumda olan vatandaşların evlerine kadar sıcak yemek hizmeti veriyor.

Sosyal inceleme yapılıyor

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmet Uzmanları tarafından yapılan değerlendirmenin ardından ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen vatandaşların evlerine sıcak yemekleri ücretsiz teslim ediliyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, haftanın 7 günü iki öğünde üç çeşit yemeği paketleyerek evlerine kadar götürüyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yardımlar Şube Müdürü Serdar Sarıkaya, “Aşevinin yemekleri gıda mühendisi ve diyetisyenlerin kontrolünde Türk Gıda Kodeksi ve Toplam Kalite Yönetimine uygun şekilde yapılıyor. Paketlenip evlere servis yapılıyor. Aşevinde modern tüm mutfak ekipmanları bulunmaktadır. Konveksiyonel fırından, soğuk hava deposuna, paketleme ambalaj makinasından, sebze doğrama ünitesine kadar tam teşekküllü bir şekilde hizmet vereceğiz” dedi.