Antalya Büyükşehir Belediyesi, dayanışma ayı Ramazan’da ihtiyaç sahipleri için mahallelerde iftar öncesi sıcak yemek dağıtımına devam ediyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç sahiplerini iftarda da yalnız bırakmıyor. Büyükşehir ekipleri “İftarda Mahallenizdeyiz” sloganıyla Mobil Aşevi ile iftar öncesi her gün farklı bir mahallede yemek dağıtımı gerçekleştiriyor. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na ait Mobil Aşevi, Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi’nde de vatandaşlara sıcak yemek ikramında bulundu.

Her iftar farklı mahallede

İftar saati öncesi yapılan sıcak yemek dağıtımında dört çeşit yemek ikram edildi. İftar öncesi yemeklerini tencere ve kaplarına alarak evlerinin yolunu tutan vatandaşlar uygulamadan memnuniyetlerini dile getirdiler. Antalya Büyükşehir Belediyesi Mobil Aşevi, 8 Nisan Cumartesi Karşıyaka Mahallesi, 9 Nisan Pazar günü de Fatih Mahallesinde vatandaşlara iftar yemeği dağıtımı yapacak.