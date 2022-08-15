Aydın Büyükşehir Belediyesi, Milli Mücadele ateşinin yakıldığı yer olan Aydın’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılında, kurtuluş mücadelesi ve ruhunun devam ettirilerek gelecek kuşaklara aktarılması için Aydın’daki anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik ’Kurtuluş Mücadelesinde Aydın’ temalı resim, şiir ve kompozisyon yarışması düzenliyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Milli Mücadele ateşinin yakıldığı yer olan Aydın’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılında, kurtuluş mücadelesi ve ruhunun devam ettirilerek gelecek kuşaklara aktarılması için Aydın’daki anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik ’Kurtuluş Mücadelesinde Aydın’ temalı resim, şiir ve kompozisyon yarışması düzenliyor.

Efelerin destansı mücadelesinin yansıtılacağı yenilikçi eserler çıkacağına inandığını belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydınlı tüm çocukları yarışmaya katılmaya davet etti. Yarışmada dereceye giren öğrencilerin ödülleri kategorilerine göre verilecek. Bu çerçevede anaokulu ve ilkokul öğrencileri resim, ortaokul öğrencileri resim-şiir ve lise öğrencileri ise resim-şiir-kompozisyon dallarında verecekleri eserlerle yarışmaya katılım sağlayabilecek.

Anaokulu öğrencilerine aldıkları dereceye göre; akıllı saat ile zeka beceri oyunları ödül olarak verilecek ve tüm katılımcılara malzemeli resim çantası hediye edilecek. İlkokul ve ortaokul öğrencilerinin kategorisinde de yarışmacının aldığı dereceye göre; tablet bilgisayar, bisiklet ve akıllı saat ödülleri verilecek. Lise öğrencilerinde de yarışmacının aldığı dereceye göre elektrikli scooter, tablet bilgisayar ve akıllı saat ödülleri verilecek.

Katılımcılar, eserlerini 2 Eylül 2022 Cuma günü mesai bitimine kadar, Kurtuluş Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No:80 Vali Yazıcıoğlu Kültür Merkezi Efeler/AYDIN adresine kargoyla ya da elden teslim edecekler.

Yarışma hakkında detaylı bilgiye 444 40 09 ve www.aydin.bel.tr adresinden ulaşabilecek.