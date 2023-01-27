Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü Köyceğiz Sultaniye Mahallesini besleyen su kaynaklarında yaptığı çalışma ile bölgeye verilen içme suyu miktarını arttırdı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü Köyceğiz Sultaniye Mahallesini besleyen su kaynaklarında yaptığı çalışma ile bölgeye verilen içme suyu miktarını arttırdı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri İl genelinde içme suyu miktarlarının arttırılması ve su gözlerinin bakım onarım çalışmasının yapılarak sağlıklı su verilmeye devam edilmesi konusunda yaptığı çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Çalışmalarını sürdüren ekipler son olarak Köyceğiz Sultaniye Mahallesinin su kaynaklarında çalışma gerçekleştirdi.

Ekiplerin bölgede yapmış olduğu çalışmalarda Sultaniye Mahallesi’ne su sağlayan kaynakların olduğu bölgede yenileme çalışması yapıldı. Yapılan çalışma ile birlikte tıkanıklar ve kaçaklar önlenerek isale hatları yenilendi ve bölgeye önemli miktarda ek su sağlandı. Bunun yanı sıra içme suyu kaynaklarının daha verimli kullanılabilmesi için yeni bir projeyi hayata geçiren ekipler, içme suyu pompalarını devre dışı bırakarak bölgeye kendi cazibesiyle su verilmesini sağladı. Yapılan bu çalışma ile pompaların harcadığı elektrik gideri ortadan kaldırılarak tasarruf sağlanmış oldu.