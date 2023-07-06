Muğla genelinde hayvan yetiştiriciliğinin maliyetlerini düşürmek, üreticiye destek sağlamak amacıyla kooperatifler ile işbirliği yapan Muğla Büyükşehir Belediyesi, üç ilçede kendi arazilerine ekimini yaptığı yem bitkisinin hasadını tamamladı. Hasadı yapılan yem bitkisi balya ve dane halinde hayvancılıkla uğraşan kooperatif ortağı üreticilere dağıtılacak.

Proje çerçevesinde, kooperatif ortağı hayvancılıkla uğraşan çiftçilere doğrudan kaba yem desteği yapan Büyükşehir Belediyesi; mülkiyeti kendisine ait olan Yatağan Madenler Mahallesi’nde 40 dekar, Seydikemer Korubükü Mahallesi’nde 33 dekar, İzzettin Mahallesi’nde 22 dekar, Milas Koru Mahallesi’nde 339 dekar olmak üzere toplamda 434 dekar tarım arazisinde yem bitkisi tohumu ekimi yaptı. Ekimi yapılan yem bitkisi ürünlerinin hasadı tamamladı. Büyükşehir Belediyesi’nin kaba yem desteğinden yaklaşık 700 kooperatif ortağı üreticinin yararlanması bekleniyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin il genelinde sürdürülebilir kırsal kalkınmanın sağlanması için yaptığı çalışmalar ile hem üretim artıyor hem de çiftçilere önemli destek sağlanıyor. İl genelinde hayvancılığın iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için projeler üreten Büyükşehir Belediyesi, küçük ve büyük baş hayvan yetiştiriciliği yapan özellikle de süt sığırı yetiştiriciliği yapan çiftçilerin kaba yem ihtiyacına destek olmak için çalışmalarına devam ediyor. Mülkiyeti kendisine ait tarım arazilerinde çok yıllık ve tek yıllık yem bitkilerinin ekimlerini yapan Büyükşehir Belediyesi, bölgede bulunan kooperatifler ile işbirliği içerisinde çalışmalarını sürdürüyor. Kooperatif ortağı hayvancılıkla uğraşan çiftçilere doğrudan destekleme yapan Büyükşehir Belediyesi, proje çerçevesinde hem hayvan yetiştiriciliğinin maliyetini düşürüyor hem de üreticiye destek sağlıyor.

Madenler Kooperatifi Başkanı Erol Avcı “ Büyükşehir Belediye Başkanımızla iş birliği içerisinde çalışıyoruz. Bu araziyi bize tahsis etti. Yem bitkilerinin hasadı tamamlandı ve balyalandı. Ortaklarımıza dağıtacağız. Ortaklarımız ciddi anlamda bir maliyetten kurtulmuş olacak. Ortaklarım ve şahsım adına Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Osman Gürün’e sonsuz teşekkür ederim” dedi.