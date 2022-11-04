Merkezi Konya’da bulunan Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği (AGROCITIES) tarafından düzenlenen “2. Yerel Yönetimler ve Tarım Çalıştayı” Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde başladı.

Merkezi Konya’da bulunan Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği (AGROCITIES) tarafından düzenlenen “2. Yerel Yönetimler ve Tarım Çalıştayı” Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde başladı.

Türkiye’den Büyükşehir Belediye Başkanları il ve ilçe belediye başkanları, yerel yönetim temsilcileri, ilgili daire başkanları ile yurt dışından da çok sayıda davetlinin katıldığı 2. Yerel Yönetimler ve Tarım Çalıştayında Muğla Büyükşehir Belediyesi’ni Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Buket Kallem temsil etti. Muğla’da tarımsal alanda yapılan çalışmalar, kooperatiflerle yapılan işbirliği çalışmaları, kooperatif desteklemeleri ve tüm kooperatifleri bir çatı altında toplayacak “Tarımsal Güç Birliği” projesi katılımcılara anlatıldı.

Tarımsal tecrübeler ve tekniklerin paylaşıldığı çalıştayda “Tarımda Yeni Nesil Uygulamalar”, “Tarımsal Örgütlenme ve İstihdam”, “Sürdürülebilir Tarımsal Pazarlama Stratejileri” ve “İklim Değişikliğinin Tarımda Oluşturduğu Tehditler” konularında özel oturumlar düzenlendi. Çalıştay sonuç bildirgesinin okunması ile sona erdi.