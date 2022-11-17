Antalya Büyükşehir Belediyesi, kış ayları öncesi kalitesiz kömüre geçit vermiyor. Hava kalitesinin korunması ve kirliliği önlemek amacıyla Çevre Sağılığı Şube Müdürlüğü ekipleri sera, katı yakıt satıcıları ve kaloriferli yapılarda sık sık denetim gerçekleştiriyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, kış ayları öncesi kalitesiz kömüre geçit vermiyor. Hava kalitesinin korunması ve kirliliği önlemek amacıyla Çevre Sağılığı Şube Müdürlüğü ekipleri sera, katı yakıt satıcıları ve kaloriferli yapılarda sık sık denetim gerçekleştiriyor.

Büyükşehir Belediyesi Antalya’da kullanılan yakıtların İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı’nda belirtilen kriterlere uygun olup olmadığını belirlemek için denetimler gerçekleştiriyor. Kış aylarının gelmesiyle kömür kamyonları, kömür satış yerleri, konutlar, seralar ve katı yakıt satıcılarına yönelik denetimler sıklaştırıldı. Ayrıca ekipler, kent içinde seyir halinde olan kamyon ve TIR’larda da denetimler yapıyor. Hava Kalitesi Uygunluk Belgesi olmayan kömürler il dışına çıkarılıyor.

366 noktada denetim

Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Sağlığı ekipleri, Isınma Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ve İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı doğrultusunda kömür kamyonlarından il girişinde numuneler alırken, gezici ekipler de 176 katı yakıt satış noktası, 130 sera ve 60 kaloriferli yapıda denetim gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi yetkilileri vatandaşların daha kaliteli hava solumaları için Büyükşehir Belediyesi uygunluk belgesi olmayan kömürleri almamaları konusunda uyarıda bulundu.