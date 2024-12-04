Muğla Büyükşehir Belediyesi, çocuklara okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla çocuk yazar buluşmalarına devam ediyor.

Çocukların okuma alışkanlıklarına katkı sağlaması amacıyla Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan ‘Çocuk Yazar Buluşmaları’ Kasım ayında Banda Kitabevi iş birliğiyle devam etti. Çocuklar Yazar Almila Aydın ve Hanzade Servi ile buluştu. Menteşe ilçesinde bulunan farklı okullardan 600 öğrencinin katıldığı buluşma çocukların beğenisini kazandı.

Yazarlara ait kitapları okuyan çocuklar, okudukları kitaplarla ilgili yazarlarına soru sorma fırsatı buldu. Çocuklar; kitapların konusu, kahramanlarını, kahramanların isimlerini, kitaplarda geçen hayvanları ve doğa üzerine merak ettiklerini yazarlarla konuştu.

Çocuklara nasıl kitap okumaya başladıklarını anlatan yazarlar, ilk okudukları kitabın hangi kitap olduğunu çocuklarla paylaşıp yazarlığa nasıl adım attıklarını anlattı. Yazarları can kulağı ile dinleyen çocuklar, etkinlik sonunda kitaplarını imzalatma fırsatı bulurken günün anısı için fotoğrafta çektirdi.