Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Cumhuriyet Halk Partili 11 büyükşehir belediyesinin katılımıyla ‘Kent İçi Ulaşım Yasa Tasarısı’ konulu çalıştay düzenlendi.

Cumhuriyet Halk Partili 11 büyükşehir belediyesi ve Edirne Belediyesinin katılımıyla düzenlenen çalıştayın üçüncüsü Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Yoğun göç ve Ukrayna-Rusya savaşı trafiği tetikledi

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Başdanışmanı Cem Oğuz, Türkiye’deki tüm şehirlerin ortak sorunun en başında kent içi trafik ve ulaşım geldiğine dikkat çekerek, “Antalya’dan örnek verirsek, son dönemde artan yoğun göç ve yapılaşma ile trafik ve altyapı sorunlarını beraberinde getiriyor. Antalya’nın 2 milyon 700 bine yaklaşık yerleşik bir nüfusu var. Geçen yıl verilerine göre 13 buçuk milyon yabancı, 10 milyon da yerli ziyaretçi kentimize geldi. Tabii ki kent içi trafik ve altyapı bu kentin en büyük sorunu olacak. Araç sayısı bakımından da Antalya, Türkiye’nin dördüncü şehri konumunda. TÜİK verilerine göre Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek’in göreve geldiği 2019 tarihinden bu yana 265 bin araç trafiğe girmiş. Ukrayna-Rusya savaşından sonra kente gelen araçlar buna dahil değil. Ayrıca 200 bin depremzede vatandaşımızı kentimizde ağırlıyoruz. İmar yollarımız belli, yeni yollar açamıyoruz. Pandemi sonrası toplu taşıma kullanımı azaldı. Günde 100 bin vatandaşımız pandemi öncesi döneme göre toplu taşıma kullanmıyor. Bu toplantılarda alacağınız kararlar çok önemli” diye konuştu.

Trafik kontrol merkezi tanıtıldı

Antalya Büyükşehir Belediye Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanı Nurettin Tonguç da, üzerinde çalıştıkları ‘Kent İçi Ulaşım Yasa Tasarısı’nın çok faydalı olacağına inandıklarını söyleyerek, “Çalıştayın 3’üncü toplantısına ev sahipliği yapıyoruz. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire başkanları ve müdürleriyle ortak bir teknik toplantı düzenledik. Trafik, toplu taşıma ve UKOME’yle ilgili mevzuatta birtakım değişiklikler istiyoruz. Çünkü mevzuatta eksiklikler ve çelişen uygulamalar var. Bu toplantıda sistemin altyapısını teknik anlamda konuşup fikir alışverişi yapacağız. Kent genelinde ulaşımın daha güvenli ve kesintisiz seyretmesi için kurduğumuz Trafik Kontrol Merkezini ve Akıllı Ulaşım Sistemi’ni paydaşlarımıza anlattık. Çok verimli ve yararlı bir toplantı olacağına inanıyorum” dedi.

Çalıştaya; İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Aydın Büyükşehir Belediyesi, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Adana Büyükşehir Belediyesi, Hatay Büyükşehir Belediyesi, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Edirne Belediyesinin Ulaşım Planlama Daire başkanları katıldı.