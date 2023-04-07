Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi, şehrin imar ve altyapı çalışmalarının yanı sıra kültür ve değerlerine de sahip çıkıyor. Bu çerçevede şehrin kültür mimarisi sayılan kitaplardan ‘Kayseri’ kitabı okurların hizmetine sunuldu.

Kadim kent Kayseri’nin zengin ve çeşitli kültürünü, köklü tarih ile değerlerini anlatan yayınlarına aralıksız devam eden Başkan Büyükkılıç yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi, bu kez Kayseri kitabı ile okurlarının karşısına çıktı.

KAYSERİ’YE DAİR 480 SAYFALIK KÜLTÜR VE TARİH HAZİNESİ

İçeriğinde Kayseri’ye ilişkin, ‘Genel Bilgiler, Kayseri Tarihi, Tarih Öncesi Çağlarda Kayseri-Tarih Çağları ve Kültepe-Türk İslam Dönemi, Efsanelerde Kayseri, Erciyes Dağı, Seyyahların Gözünden Kayseri, Tarihi Eserler, Kayseri’nin Doğa Turizmi Değerleri, Kayseri Ekonomisi, Eğitim ve Sağlık, Geleneksel Kayseri Evi, Bağ Kültürü ve Kış Hazırlıkları ile Kayseri Yemek Kültürü’ gibi başlıklar ve bölümlerden oluşan toplam 480 sayfalık kaynak niteliğinde kültür yayını olarak yazın dünyasına kazandırılan Kayseri kitabı, kente dair bir kültür ve tarih hazinesi niteliğinde.

KAYSERİ’Yİ BÜTÜN YÖNLERİ İLE ANLATAN BÜYÜKŞEHİR’İN İLK KİTABI

Daha önce kültür yayınları çerçevesinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin yayımlamış olduğu Kayseri’nin değerlerine yönelik konularına göre kitaplar yer alırken, sadece Kayseri’yi ve şehrin tüm yönlerini ele alan türde Büyükşehir Belediyesi’nin ilk kitabı özelliği taşıyan Kayseri kitabı, Kayseri’yi merak edenlerin elinden düşmeyecek bir eser özelliği taşıyor.

GÖRSEL İÇERİĞİ ZENGİN, DOLU DOLU KAYSERİ

Konularına göre Kayseri’nin en güzel görsellerinin de yer aldığı zengin içerikli Kayseri kitabı, renk renk kareler, çarpıcı bilgilerle süslendi. Her sayfası dolu dolu olan toplam 480 sayfalık Kayseri kitabı, Kayseri’nin kimliğini yansıtıyor.

TÜRKÇE VE İNGİLİZCE OLARAK HAZIRLANDI

Prestij kitap formatında, zengin kaynakçası ile Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan Kayseri kitabı, 11 bölüm olarak kurgulanırken, kitap gerek basılı ve gerekse dijital olarak okurlarının beğenisine sunuldu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri’yi ve Büyükşehir’i ziyarete gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’a yeni envantere eklenen Kayseri kitabını da takdim etti.