Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK), yoğun ilgi gören kurslara katılan öğrencilere milli ve manevi duyguları aşılamaya yönelik faaliyetler çerçevesinde Milli Mücadele Müzesi’ne ziyaret programı düzenledi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK), yoğun ilgi gören kurslara katılan öğrencilere milli ve manevi duyguları aşılamaya yönelik faaliyetler çerçevesinde Milli Mücadele Müzesi’ne ziyaret programı düzenledi.

Binlerce vatandaşa dokunan mesleki eğitim ve kurslarla takdir toplayan KAYMEK, özellikle öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği kurslar ve çeşitli faaliyetlerle milli ve manevi değerleri gelecek nesillere aktarmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede KAYMEK eğitmenleri tarafından, KAYMEK Gençlik Merkezleri Erciyes Tesisi öğrencilerine, tarihi Kayseri Lisesi Milli Mücadele Müzesi gezdirildi. Son sınıf öğrencilerinin tamamı eğitimlerini yarıda bırakıp cepheye giden ve Sakarya Muharebesi’nde şehitlik mertebesine ulaştıkları için 1921’de mezun veremeyen Kayseri Lisesi’nde duygusal anlar yaşayan öğrenciler, minnet ve saygıyla ecdada dualar etti. Gezide, müzede sergilenen eserleri dikkatle inceleyen öğrenciler, çok etkilendiklerini dile getirerek, KAYMEK’in sunmuş olduğu imkânlardan dolayı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a teşekkür etti.

Öğrenciler hem geziyor, hem öğreniyor

KAYMEK, öğrencilerine yönelik tarihi ve kültürel gezilerin yanı sıra, eğitici ve öğretici geziler de düzenliyor. Ayrıca, KAYMEK Gençlik Merkezleri Mithatpaşa Tesisi öğrencileri, ata sporu olan Okçuluk ile tanışırken, KAYMEK Gençlik Merkezleri Ziya Gökalp Tesisi öğrencileri de birlikte Bilim Merkezi’ni gezdi.