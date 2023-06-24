Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Hacılar Aile Destek Merkezi arasında ‘El Sanatları Kursları Düzenlenmesine İlişkin İş Birliği Protokolü’ne imza atıldı.

Büyükşehir Belediyesi’nde, Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) ile Hacılar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde açılan Hacılar Aile Destek Merkezi (ADEM) arasında yapılan iş birliği protokolü imza törenine, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Öztürk, Hacılar Kaymakamı Burak Dertlioğlu ve Büyükşehir Belediyesi İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın ile kurumların personeli katıldı. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı, KAYMEK A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Öztürk, Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Toplantı Salonu’nda gerçekleşen imza töreninde yaptığı konuşmada, “Burada Kayseri Büyükşehir Belediyemiz KAYMEK A.Ş. ile Hacılar Kaymakamlığı arasında iş birliği protokolü yapıyoruz. İş birliği protokolü içerisinde tabi ADEM var. El sanatları kursları düzenlenmesine ilişkin bir protokol imzalayacağız. Hacılar’daki meslek edindirme kurs merkezimizde bu tür faaliyetleri iş birliği içerisinde yapacağız” dedi.

“KAYMEK, KAYSERİ’NİN 6’NCI ÜNİVERSİTESİ GİBİ FAALİYET GÖSTEREN BİR EĞİİM ORDUSUNA SAHİP”

KAYMEK’in Kayseri’nin 6’ncı üniversitesi gibi faaliyet gösteren bir eğitim ordusuna sahip olduğuna vurgu yapan Öztürk, “Hakikaten her sene on binlerce öğrenciyi bünyesinde barındıran bir merkez halinde hizmetler veriyor. Sivil toplum kuruluşlarıyla, kamu, kurum ve kuruluşlarıyla, meslek edindirme kurslarıyla iş birliği içerisinde bugüne kadar binlerce kişiye el atmış, dokunmuş, hassasiyetleri olan, milli, manevi değerlerine bağlı nesiller yetiştirmek için ciddi gayretler gösteren bir kurumdur” diye konuştu.

Öztürk, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın selamlarını ileterek, “Bu vesileyle iş birliğinizi önemsiyoruz, katkılarından dolayı, kaymakamlığımıza, ADEM merkezi yetkililerine, KAYMEK müdürümüz nezdinde bütün çalışanlarına teşekkürlerimi sunuyorum. Sayın başkanımızın da selamlarını sizlere iletiyor, hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

“KAYMEK, KAYSERİ’NİN GÖZBEBEĞİ BİR KURUM”

Hacılar Kaymakamı Burak Dertlioğlu ise, KAYMEK’in Kayseri’nin gözbebeği bir kurum olduğuna değinerek, “Büyükşehir Belediyemizdeyiz. ADEM, bizim Aile Destek Merkezimiz ilçemiz için gözbebeği bir projemizdir. KAYMEK de Kayseri’nin gözbebeği bir kurum, bu iki kurum arasındaki iş birliği bizim için çok değerlidir. KAYMEK’in enerjisinden, tecrübesinden faydalanmak bizim için çok değerlidir. İnşallah bundan sonra ilçemizde açacağımız kurslarla, yapacağımız iş birliği ile yılda belki yüzlerce kadınımızı meslek sahibi olarak mezun etmiş olacağız. Hayırlara vesile olsun” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Öztürk ve Dertlioğlu arasında iş birliği protokolü çerçevesinde imzalar atılarak, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirildi.

İŞ BİRLİĞİNDEKİ KURS İLE EĞİTİM, ÜRÜN ÜRETİMİ VE PAZARLANMASI HEDEFLENİYOR

Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. ile Hacılar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde açılan Hacılar Aile Destek Merkezi arasında yapılan iş birliği protokolündeki proje çerçevesinde, Hacılar ilçesinde yaşayan dezavantajlı olarak nitelendirilen 20-60 yaş arası kadınların faydalanacağı, Hacılar kursiyerlerinin katılacağı, meslek edindirilmesi ve katma değer üretimini hedefleyen el sanatları alanında kurslar düzenlenmesi kararlaştırılırken, üretilen el emeği, göz nuru ürünlerin de pazarlanması ve üreticilerine ekonomik katkı sağlaması için Büyükşehir KAYMEK bünyesindeki e-38 sanal ticaret platformunun “Siz Üretin Biz e38 ile Kazanca Dönüştürelim” projesi çerçevesinde konsinye satış sözleşmesi düzenlenerek www.e38.com.tr satış sitesinde ve KAYMEK Satış Ofislerinde satışa sunulması karara bağlandı.