Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren KAYMEK; 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı yarıyıl tatilinde öğrencilere yönelik zengin içerikli etkinlikler düzenledi. KAYMEK’in etkinlikleri ile doyasıya eğlenen ve bir taraftan da eğitici atölyelerle el becerilerini geliştiren öğrenciler, soru çözüm etütleri ile sınava yönelik hazırlık yaptı.

Yılın her döneminde düzenlediği ücretsiz kurslar, sanat ve eğlence içerikli etkinlikler ile okula destek, sınavlara hazırlık kursları ile öğrencilerin en güçlü destekçisi olan Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı yarıyıl tatilini de öğrenciler için verimli ve keyifli hale getirdi. Bu kapsamda Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın eğitime ve öğrenciye destek odaklı hizmet vizyonu istikametinde faaliyetlerini çeşitlendirerek sürdüren KAYMEK’in etkinlikleri ile öğrenciler, dolu dolu bir yarıyıl tatilini geride bıraktı. Çeşitli yaş gruplarındaki öğrenciler, KAYMEK’in yarıyıl tatilinde çocuklara etkinlik, hamburger yapımı workshop, genç KAYMEK çocuk şenliği ile etüt ve soru çözümleri etkinlikleriyle yarıyıl tatilinde hem doyasıya eğlendi hem de sanat odaklı atölyelerde el becerilerini geliştirdi. 29 Ocak Çarşamba günü KAYMEK Akademi Tesisi’nde düzenlenen etkinlikte, öğrenciler bileklik yapımı, ebru yapımı, kitap ayracı yapımı, oyuncak bebek yapımı ve hamburger yapımı workshopu ile eğlenerek öğrenirken, 31 Ocak-2 Şubat günleri arası Kayseri Park AVM’de düzenlenen Genç KAYMEK Çocuk Şenliği’nde yarışmalar, workshoplar, yüz boyama ve el sanatları etkinlikleriyle unutulmaz bir şenlik yaşadılar.

Öte yandan KAYMEK, öğrencilerin tatil döneminde sınavlara hazırlıklarından kopmamaları için Etüt ve Soru Çözümleri hizmeti verdi. Şehir Kütüphanesi, Beyazşehir Kütüphanesi, Erkilet Kütüphanesi ve Mevlana Kütüphanesi’nde 28 Ocak-31 Ocak günleri arasında verilen ücretsiz hizmet ile öğrencilerin motivasyonları arttırıldı. KAYMEK’in tüm yarıyıl etkinlikleri katılımcılardan tam not alırken, öğrenciler bu hizmetlerden dolayı Başkan Büyükkılıç ve KAYMEK ekibine teşekkürlerini ilettiler.