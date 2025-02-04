Bursa Büyükşehir Belediyesi, kentte etkili olması beklenen soğuk ve yağışlı havaya karşı kent merkezinin yanı sıra tüm ilçelerde tedbirlerini aldı. Bursa genelinde 169 araç, 101 ekip ve toplam 535 personelle iki vardiya halinde ekiplerini hazırlayan Büyükşehir Belediyesi, 24 saat esasına göre hizmet vermek için tüm planlamasını yaptı.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri, etkili olması beklenen kar yağışı ve soğuk hava dalgasına karşı kent merkezinde ve 17 ilçede gerekli tüm tedbirlerini aldı. Karla mücadelede iki vardiyada toplam 101 ekip ve toplam 535 personel görev yapacak. Şehir genelinde 33 adet tuz serici ve kar bıçaklı kamyon, 27 adet kürekli tuzlama kamyonu, 23 greyder, 1 ekskavatör, 2 dozer, 1 vinç, 32 pick up, 11 loder, 38 JCB olmak üzere toplam 169 kamyon ve iş makinesiyle karla mücadele çalışmaları yürütülecek. Ekip ve ekipman anlamında tüm tedbirleri alan Büyükşehir Belediyesi, 22 bin 500 ton tuz ve 30 ton solüsyon rezerviyle Bursalıların ulaşımda aksama yaşamaması için 94 ana güzergahı kontrol altında tutacak.

Afet İşleri Dairesi Başkanı Fatih Işık, kenti etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava dalgasına karşı Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin tüm hazırlıklarını tamamladığını dile getirdi. Yollarda oluşabilecek geçici bekleme durumları için kumanya desteği sağlayacak ekiplerin de 24 saat esasına göre hazırlıklarını tamamladığını anlatan Işık, "Aynı zamanda evsiz vatandaşların mağdur olmaması için zabıta ekiplerinin desteğiyle geçici barınmaya yönelik hazırlıklarımızı da yaptık. Yiyecek bulma ihtimali az olan kırsaldaki sokak hayvanları için de besleme ekipleri 7 bin ton mama ile tedbir aldı. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak soğuk ve yağışlı hava dalgasına karşı hazırlıklıyız" dedi.