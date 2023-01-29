Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının olumsuz etkilerini önlemek için karla mücadele ekiplerini hazır hale getirdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının olumsuz etkilerini önlemek için karla mücadele ekiplerini hazır hale getirdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, detaylı hava tahmin raporlarına göre aksiyon alarak, karla mücadele hazırlıklarına başlamıştı. Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı (YOL-BAK) ekipleri harekat merkezinde araçlarını hazırladı. Kar küreme araçları ve tuzlama kamyonları kar nöbeti için şehrin tüm bölgelerine gönderildi. Gece saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde etkili olmayan başlayan kar yağışının günlük hayata olumsuz etkilerini önlemek için teyakkuza geçen ekipler, yüksek bölgelerdeki mahallelerden gelecek ihbarlar için hazır bekliyor.