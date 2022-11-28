Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü yaptığı açıklamada sporcularını kutlayarak, “Şehrimizde gerçekleştirilen Türkiye Kulüpler Arası Büyükler Takım Karate Şampiyonası’nda üçüncü olarak bizleri gururlandıran Büyükşehir Belediyesi Erkekler Karate Takımımızı kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi himayelerinde 25-27 Kasım tarihleri arasında Sakarya’da gerçekleştirilen Türkiye Kulüpler Arası Büyükler Takım Karate Şampiyonası tamamlandı. 55 ilden 531 kulübün katıldığı şampiyona büyük heyecana sahne olurken, Büyükşehir Belediyesi Erkekler Karate Takımı önemli bir başarıya imza atarak şampiyonayı üçüncü tamamladı. Kulüpler bazında gerçekleşen şampiyonaya toplamda bin 910 sporcu katıldı. Serdivan Spor Salonu’nda gerçekleştirilen müsabakalara, sporseverler yoğun ilgi gösterdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Erkekler Karate Takımı, Sakarya’da düzenlenen Türkiye Kulüpler Arası Büyükler Takım Karate Şampiyonası’nı üçüncü olarak tamamladı.

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